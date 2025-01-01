Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le syndicat représente 55 000 travailleurs

Le STTP et Postes Canada tiendront deux jours de négociations

durée 15h00
13 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) annonce deux jours de négociations avec Postes Canada.

Le syndicat, qui représente environ 55 000 travailleurs des postes, indique que les deux parties ont rencontré des médiateurs fédéraux mardi et qu'il a convenu de rencontrer Postes Canada vendredi et lundi.

Ces négociations surviennent à la suite du rejet par les travailleurs de la dernière proposition de Postes Canada, qui prévoyait des augmentations salariales d'environ 13 % sur quatre ans et une restructuration visant à inclure des travailleurs à temps partiel.

Le syndicat affirme que son interdiction nationale des heures supplémentaires demeure en vigueur.

Les négociations en vue d'une nouvelle convention collective durent depuis plus d'un an et demi.

Postes Canada a dit que sa dernière offre, rejetée par les travailleurs, reflétait «la réalité actuelle de l'entreprise tout en protégeant les éléments importants pour les employés».

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les agents de bord d'Air Canada n'ont pas encore déposé de préavis de grève

Publié à 12h00

Les agents de bord d'Air Canada n'ont pas encore déposé de préavis de grève

On ignore encore si Air Canada et le syndicat représentant quelque 10 000 de ses agents de bord ont évité une éventuelle grève ou un lock-out qui pourrait débuter dès samedi. La section Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique sera en mesure de déclencher la grève à compter de 0 h 01 samedi. Cela signifie que le préavis de 72 ...

LIRE LA SUITE
Le syndicat des agents de bord d'Air Canada rejette la proposition d'arbitrage

Publié hier à 18h00

Le syndicat des agents de bord d'Air Canada rejette la proposition d'arbitrage

Le syndicat représentant environ 10 000 agents de bord d'Air Canada a rejeté la proposition de la compagnie aérienne d'entamer un processus d'arbitrage exécutoire. La section Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a partagé en ligne une lettre dans laquelle l'entreprise proposait de recourir à l'arbitrage pour obtenir une ...

LIRE LA SUITE
La SAAQ démet de ses fonctions sa patronne de l'informatique

Publié hier à 15h00

La SAAQ démet de ses fonctions sa patronne de l'informatique

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a renvoyé sa vice-présidente à l'expérience numérique, Caroline Foldes-Busque. La société d'État a confirmé le départ de sa patronne de l'informatique, dont la nouvelle a d'abord été rapportée par La Presse mardi matin. Dans un courriel transmis à La Presse Canadienne, la SAAQ a indiqué que ...

LIRE LA SUITE