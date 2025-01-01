Le STTP et Postes Canada tiendront deux jours de négociations

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) annonce deux jours de négociations avec Postes Canada.

Le syndicat, qui représente environ 55 000 travailleurs des postes, indique que les deux parties ont rencontré des médiateurs fédéraux mardi et qu'il a convenu de rencontrer Postes Canada vendredi et lundi.

Ces négociations surviennent à la suite du rejet par les travailleurs de la dernière proposition de Postes Canada, qui prévoyait des augmentations salariales d'environ 13 % sur quatre ans et une restructuration visant à inclure des travailleurs à temps partiel.

Le syndicat affirme que son interdiction nationale des heures supplémentaires demeure en vigueur.

Les négociations en vue d'une nouvelle convention collective durent depuis plus d'un an et demi.

Postes Canada a dit que sa dernière offre, rejetée par les travailleurs, reflétait «la réalité actuelle de l'entreprise tout en protégeant les éléments importants pour les employés».