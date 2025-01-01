Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Demande d'arbitrage

Ottawa reste muet sur une possible intervention dans les négociations avec Air Canada

durée 15h00
14 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Si Ottawa accède à la demande d'intervention du gouvernement formulée par Air Canada dans un conflit contractuel avec son syndicat d'agents de bord, cela pourrait éroder davantage les droits de négociation collective lors de futures négociations, estiment des experts en droit du travail.

La compagnie aérienne a demandé un arbitrage ordonné par le gouvernement en vertu de l'article 107 du Code canadien du travail, mais Ottawa n'a pas indiqué s'il interviendrait.

Cette demande est survenue alors qu'environ 10 000 agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge sont prêts à faire grève samedi peu avant 1 h du matin, et que la compagnie prévoit également de les mettre en lock-out si une entente de dernière minute ne peut être conclue.

Dans une déclaration publiée jeudi matin, la ministre fédérale de l'Emploi, Patty Hajdu, a pris acte de la demande d'Air Canada, ajoutant qu'elle avait demandé au syndicat d'y répondre tout en exhortant les deux parties à retourner à la table de négociations.

Larry Savage, professeur de droit du travail à l'Université Brock, juge qu'Air Canada utilise son avis de lock-out «comme moyen de pression sur le premier ministre», alors que le gouvernement libéral dirigé par Mark Carney fait face à son premier arrêt de travail majeur des employés sous réglementation fédérale.

Bien que M. Savage reconnaît qu'il existe une «longue tradition» d'intervention gouvernementale dans les conflits de travail au Canada, il estime que le recours croissant aux mesures ordonnées par les ministres est «préoccupant».

Entreprise mentionnée dans cette dépêche: (TSX:AC)

Sammy Hudes, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les droits de douane imposés par la Chine sur le canola du Canada entrent en vigueur

Publié à 12h00

Les droits de douane imposés par la Chine sur le canola du Canada entrent en vigueur

Les droits de douane de près de 76 % imposés par la Chine sur les graines de canola en provenance du Canada doivent entrer en vigueur jeudi. Annoncée mardi, cette mesure a déjà entraîné une chute du prix de l'une des cultures les plus lucratives du Canada, faisant perdre des millions de dollars à ce secteur. Elle intervient un an après le ...

LIRE LA SUITE
Air Canada commence à annuler des vols en prévision de la grève des agents de bord

Publié à 9h00

Air Canada commence à annuler des vols en prévision de la grève des agents de bord

Certains vols d'Air Canada qui devaient décoller jeudi seront annulés, car la compagnie aérienne se prépare à la grève de ses agents de bord qui doit commencer samedi. Le syndicat qui représente les quelque 10 000 agents de bord d'Air Canada compte déclencher une grève samedi, peu avant 1 heure. Le transporteur aérien imposera quant à lui un ...

LIRE LA SUITE
Le STTP et Postes Canada tiendront deux jours de négociations

Publié hier à 15h00

Le STTP et Postes Canada tiendront deux jours de négociations

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) annonce deux jours de négociations avec Postes Canada. Le syndicat, qui représente environ 55 000 travailleurs des postes, indique que les deux parties ont rencontré des médiateurs fédéraux mardi et qu'il a convenu de rencontrer Postes Canada vendredi et lundi. Ces négociations ...

LIRE LA SUITE