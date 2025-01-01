Bois d’œuvre: le Canada abandonne deux contestations face aux États-Unis

Le Canada a abandonné deux contestations judiciaires concernant les droits de douane américains sur le bois d’œuvre canadien.

Les États-Unis accusent depuis longtemps le secteur canadien du bois d’œuvre d’enfreindre les règles antidumping, inondant le marché de produits subventionnés moins chers afin de perturber leur industrie nationale.

Le département du Commerce des États-Unis a dévoilé le mois dernier son intention de presque tripler les droits sur le bois d’œuvre canadien, pour les porter à un peu plus de 20 %.

Le «Wall Street Journal» a été le premier à révéler cette semaine que le Canada avait abandonné, plus tôt ce mois-ci, des appels de longue date concernant deux examens antidumping américains remontant à la décennie précédente.

La porte-parole d’Affaires mondiales Canada, Dina Destin, indique que le Canada a pris cette décision après avoir consulté les acteurs de l’industrie et les provinces, et dans le but de conclure un accord à long terme sur le bois d’œuvre avec les États-Unis.

Elle ajoute que le Canada estime toujours que les droits antidumping américains sur le bois d’œuvre résineux sont injustes et qu’Ottawa poursuit six autres contestations judiciaires à ce sujet.

Craig Lord, La Presse Canadienne