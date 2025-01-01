Le syndicat de Postes Canada en grève rencontrera le ministre Joël Lightbound

Le syndicat représentant les employés en grève de Postes Canada a annoncé qu'il rencontrera mercredi soir le ministre fédéral responsable de la société d'État, Joël Lightbound, après avoir accusé Ottawa de bafouer le processus de négociation collective.

«Il s’agit de notre première réunion en personne avec le ministre responsable de Postes Canada. Cette réunion arrive beaucoup trop tard dans le processus de négociation, mais le ministre en a décidé ainsi. Maintenant que nous sommes en grève, il demande à nous parler», a expliqué par communiqué Rona Eckert, première vice-présidente nationale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Le syndicat a indiqué que la réunion portera sur les changements de mandat d'Ottawa et les dernières propositions de Postes Canada, qui ont maintenu les offres salariales à un niveau stable, mais qui ont introduit des dispositions relatives aux suppressions d'emplois prévues.

Les travailleurs et travailleuses des postes ont manifesté il y a près de deux semaines après que le ministre de l'Approvisionnement a annoncé des changements radicaux au mandat de Postes Canada.

Ces transformations permettraient au service postal en difficulté de restructurer ses activités en pleine négociation avec le syndicat.

Le STTP demande au ministre de revenir sur les changements qui prévoient notamment la fin de la distribution quotidienne du courrier, l'expansion des boîtes aux lettres communautaires et la fermeture de certains bureaux de poste ruraux.

Le syndicat affirme que les changements d'Ottawa nuiraient à l'avenir à long terme du service postal et soutient que l'intervention du gouvernement s'est avérée inutile près de deux ans après le début des négociations.

Postes Canada a accueilli favorablement les changements proposés par le ministre dans un contexte de grandes difficultés financières pour la société d'État et a déposé la semaine dernière de nouvelles propositions, que le syndicat a qualifiées de recul par rapport aux offres précédentes.