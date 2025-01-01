Les conservateurs dévoilent un plan pour lutter contre le chômage élevé des jeunes

Le Parti conservateur fédéral (PCC) propose un plan pour améliorer les perspectives d'emploi des jeunes travailleurs canadiens.

Le chômage a atteint 14,7 % chez les jeunes de 15 à 24 ans en septembre, atteignant un sommet en 15 ans, hors pandémie.

Les conservateurs attribuent une grande partie de la responsabilité à ce qu'ils qualifient de système d'immigration défaillant au Canada, qui, selon eux, a inondé le marché du travail et rendu plus difficile l'intégration des jeunes.

Le député Garnett Genuis a présenté mercredi un plan qui verrait les programmes gouvernementaux d'aide aux étudiants, comme le Programme canadien d'aide financière aux étudiants, offrir un soutien accru aux étudiants qui cherchent un emploi dans des domaines à forte demande et permettre aux entreprises des régions confrontées à des pénuries de main-d'œuvre de déduire le coût de la construction de logements pour les travailleurs.

Les conservateurs ont fait de l'immigration un enjeu central de la session parlementaire d'automne et demandent au gouvernement fédéral d'abolir le Programme des travailleurs étrangers temporaires.

L'opposition officielle demande au gouvernement libéral d'adopter son plan pour l'emploi et de l'inclure dans le budget de l'automne, qui sera présenté le 4 novembre.

Craig Lord, La Presse Canadienne