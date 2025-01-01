Nous joindre
Institut de la statistique du Québec (ISQ)

Faible revenu: les personnes seules sont surreprésentées

durée 15h00
18 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Bien qu'elles représentent 19 % de la population québécoise de 16 ans et plus, les personnes vivant seules constituent 43 % des personnes avec un faible revenu, indique l'Institut de la statistique du Québec.

Et cette surreprésentation des personnes seules chez les personnes à faible revenu se remarque pour l'ensemble des groupes sociodémographiques étudiés, note l'ISQ, dans une étude publiée jeudi et basée sur les données de 2022.

Par exemple, les personnes vivant seules et âgées de 45 à 64 ans constituent 21 % de l'ensemble des personnes de 45 à 64 ans, mais 59 % des personnes à faible revenu dans ce groupe d'âge, précise l'ISQ.

Au Collectif pour un Québec sans pauvreté, le porte-parole Serge Petitclerc n'est pas surpris de cette statistique. Il explique que notre fiscalité, comme les crédits d'impôt, nos programmes sociaux, notre filet social sont faits pour favoriser les familles. En conséquence, les personnes qui vivent seules ne bénéficient pas des mêmes aides financières ou mesures de soutien.

M. Petitclerc note aussi que le portrait de la pauvreté diffère selon l'indice utilisé, qu'il s'agisse de la Mesure du panier de consommation, comme dans la présente étude, ou de la Mesure de faible revenu ou du revenu viable.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

