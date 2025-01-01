Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La vigilance est de mise

Hausse marquée de la circulation de faux billets de 100 $ dans les commerces

durée 09h00
22 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) tire la sonnette d’alarme au sujet de la hausse marquée de faux billets de 20 $, de 50 $ et de 100 $ en circulation depuis le mois de novembre.

L’association rapporte même en avoir découvert plus en un mois que durant toute l’année.

Les faussaires ont tellement peaufiné leurs techniques qu’il est presque devenu impossible de détecter ces faux billets, même pour un œil averti, affirme le président de la division québécoise du CCCD, Michel Rochette.

«On constate une récente recrudescence de billets de très haute qualité. Ils sont extrêmement crédibles, on n'y voit que du feu. L’hologramme est vraiment bien réussi. Ça veut dire que, comme on le dit depuis déjà longtemps, on fait face à des criminels de plus en plus structurés et organisés, déplore-t-il. Même avec la qualité du dollar que l’on connaît, c'est frappant à quel point les faussaires se sont améliorés avec les années.»

Ce n'est pas un hasard si cette augmentation survient dans les semaines précédant Noël.

«Malheureusement, c'est une très belle période pour émettre de faux billets parce qu’il y a beaucoup d'achalandage dans les magasins, c’est la période la plus importante de l’année. Comme il y a beaucoup de personnes qui magasinent simultanément, c’est plus délicat et plus difficile de faire la part des choses, de remarquer s’il y a quelque chose», souligne M. Rochette. 

Il ignore toutefois l’ampleur du phénomène.

«Évidemment, ce n'est pas quantifiable facilement. Mais c'est vraiment une explosion de faux billets, au point où même la Sûreté du Québec a fait circuler des affiches à certains endroits pour dire de faire attention à ça», indique-t-il.

M. Rochette invite à la vigilance, autant pour les consommateurs que pour les commerçants.

«Ça nous rappelle à quel point il faut informer et sensibiliser le plus de commerçants possible. Plus on est nombreux à être au courant, plus on est capables d'essayer de restreindre la portée de ces émissions de faux billets.»

Il exhorte également les politiciens à donner plus de moyens aux corps policiers pour s’attaquer à ce fléau.

«On demande au gouvernement fédéral et aux provinces de montrer des dents. Comme on parle de groupes organisés et structurés, ça vient souvent avec des cas de violence. Il y a vraiment une obligation de prendre le dossier extrêmement au sérieux parce que tout ce qui traîne s'amplifie.»

M. Rochette se réjouit cependant de la décision du gouvernement Carney d’octroyer de nouveaux pouvoirs à la Gendarmerie royale du Canada afin de lutter contre la criminalité organisée dans l’industrie du détail.

«Ça va nous donner un coup de main. Maintenant, au niveau des provinces et au niveau du Québec, il faut absolument que le gouvernement donne davantage de capacités aux corps de police pour enquêter et être sur le terrain.»

Selon les plus récentes données nationales, les pertes dans les commerces liées au vol et à la fraude représentent 9 milliards $ annuellement.

Sébastien Auger, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Importante entente de principe entre Hydro-Québec et un syndicat de 5500 membres

Publié le 19 décembre 2025

Importante entente de principe entre Hydro-Québec et un syndicat de 5500 membres

Une entente de principe est intervenue entre Hydro-Québec et le deuxième plus grand syndicat, soit celui qui représente les spécialistes et professionnels. Cette section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, représente 5500 membres au sein de la société d'État. L'entente de principe sera soumise aux ...

LIRE LA SUITE
Faible revenu: les personnes seules sont surreprésentées

Publié le 18 décembre 2025

Faible revenu: les personnes seules sont surreprésentées

Bien qu'elles représentent 19 % de la population québécoise de 16 ans et plus, les personnes vivant seules constituent 43 % des personnes avec un faible revenu, indique l'Institut de la statistique du Québec. Et cette surreprésentation des personnes seules chez les personnes à faible revenu se remarque pour l'ensemble des groupes ...

LIRE LA SUITE
La SAQ rapporte un résultat net de 336,5 M$ au deuxième trimestre

Publié le 18 décembre 2025

La SAQ rapporte un résultat net de 336,5 M$ au deuxième trimestre

La Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé jeudi un résultat net de 336,5 millions $ au deuxième trimestre de l'exercice financier 2025-2026, qui s’est terminé le 13 septembre. Il s’agit d’une légère diminution de 1,3 million $ ou de 0,4 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes totales en dollars ont ...

LIRE LA SUITE