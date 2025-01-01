Hausse marquée de la circulation de faux billets de 100 $ dans les commerces

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) tire la sonnette d’alarme au sujet de la hausse marquée de faux billets de 20 $, de 50 $ et de 100 $ en circulation depuis le mois de novembre.

L’association rapporte même en avoir découvert plus en un mois que durant toute l’année.

Les faussaires ont tellement peaufiné leurs techniques qu’il est presque devenu impossible de détecter ces faux billets, même pour un œil averti, affirme le président de la division québécoise du CCCD, Michel Rochette.

«On constate une récente recrudescence de billets de très haute qualité. Ils sont extrêmement crédibles, on n'y voit que du feu. L’hologramme est vraiment bien réussi. Ça veut dire que, comme on le dit depuis déjà longtemps, on fait face à des criminels de plus en plus structurés et organisés, déplore-t-il. Même avec la qualité du dollar que l’on connaît, c'est frappant à quel point les faussaires se sont améliorés avec les années.»

Ce n'est pas un hasard si cette augmentation survient dans les semaines précédant Noël.

«Malheureusement, c'est une très belle période pour émettre de faux billets parce qu’il y a beaucoup d'achalandage dans les magasins, c’est la période la plus importante de l’année. Comme il y a beaucoup de personnes qui magasinent simultanément, c’est plus délicat et plus difficile de faire la part des choses, de remarquer s’il y a quelque chose», souligne M. Rochette.

Il ignore toutefois l’ampleur du phénomène.

«Évidemment, ce n'est pas quantifiable facilement. Mais c'est vraiment une explosion de faux billets, au point où même la Sûreté du Québec a fait circuler des affiches à certains endroits pour dire de faire attention à ça», indique-t-il.

M. Rochette invite à la vigilance, autant pour les consommateurs que pour les commerçants.

«Ça nous rappelle à quel point il faut informer et sensibiliser le plus de commerçants possible. Plus on est nombreux à être au courant, plus on est capables d'essayer de restreindre la portée de ces émissions de faux billets.»

Il exhorte également les politiciens à donner plus de moyens aux corps policiers pour s’attaquer à ce fléau.

«On demande au gouvernement fédéral et aux provinces de montrer des dents. Comme on parle de groupes organisés et structurés, ça vient souvent avec des cas de violence. Il y a vraiment une obligation de prendre le dossier extrêmement au sérieux parce que tout ce qui traîne s'amplifie.»

M. Rochette se réjouit cependant de la décision du gouvernement Carney d’octroyer de nouveaux pouvoirs à la Gendarmerie royale du Canada afin de lutter contre la criminalité organisée dans l’industrie du détail.

«Ça va nous donner un coup de main. Maintenant, au niveau des provinces et au niveau du Québec, il faut absolument que le gouvernement donne davantage de capacités aux corps de police pour enquêter et être sur le terrain.»

Selon les plus récentes données nationales, les pertes dans les commerces liées au vol et à la fraude représentent 9 milliards $ annuellement.

Sébastien Auger, La Presse Canadienne