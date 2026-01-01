Des aides financières pour Libellule Monde et Ateliers Jacob

Les entreprises de Saint-Jérôme, Libellule Monde et Ateliers Jacob se partagent des aides financières remboursables de 500 000 $ reçues par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) pour les soutenir dans l'amélioration de leur productivité.

C'est Le député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l’Industrie et ministre responsable de DEC, Carlos Leitão qui en a fait l'annonce, hier.

« Nous souhaitons bâtir une économie canadienne forte, unifiée et tournée vers l’avenir. De celles qu’on bâtit sur la résilience, le savoir-faire et la force de nos régions – comme ici, dans les Laurentides. Les entreprises manufacturières comme Libellule Monde et Ateliers Jacob jouent un rôle essentiel : elles créent de la valeur, stimulent l’innovation et ancrent notre économie dans le concret. Bravo aux équipes des deux PME que nous soutenons aujourd’hui! », exprime Carlos Leitão.

Libellule Monde (LBM)

Fondée à Montréal en 1993, Libellule Monde (LBM) est une entreprise spécialisée dans les solutions adhésives d’embellissement, de protection et de signalétique, incluant des solutions tactiles et en braille destinées à améliorer l’accessibilité pour les voyageurs malvoyants. L’ensemble de ses produits est certifié pour une utilisation aéronautique. Ses solutions s’adressent aux compagnies aériennes, aux manufacturiers et aux entreprises de maintenance, et répondent aux normes strictes applicables aux aéronefs commerciaux. Grâce à une aide financière de 250 000 $ accordée par DEC, LBM pourra acquérir de nouveaux équipements de production et informatiques, augmenter sa capacité de fabrication de solutions tactiles et en braille, et accélérer la numérisation et la modernisation de ses opérations.

« Depuis nos débuts, DEC a toujours été un partenaire clé dans l’évolution de Libellule Monde. Ce soutien constant nous a permis de croître, d’innover et de contribuer activement au dynamisme économique de notre région. Nous sommes profondément reconnaissants de cette confiance renouvelée aujourd’hui. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons également M. Carlos Leitão chez nous; sa présence témoigne de l’importance accordée aux entreprises manufacturières qui façonnent l’avenir de nos communautés. », explique Stéphanie Lemieux, fondatrice et PDG, Libellule Monde (LBM).

Ateliers Jacob

Ateliers Jacob est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente d'armoires de cuisines, de salles de bain et de mobilier sur mesure. Ses produits sont fabriqués à partir de bois dur (chêne, érable, noyer et merisier), de produits synthétiques et de MDF laqué et sont destinés à un marché haut de gamme. Grâce à une aide financière de DEC de 250 000 $, l’entreprise pourra acquérir des équipements de fabrication et mettre en œuvre une stratégie de commercialisation sur le marché nord-américain.

« Ce soutien de DEC nous permet d’investir dans nos capacités de production et de renforcer notre présence sur le marché nord-américain. C’est aussi une belle reconnaissance du savoir-faire manufacturier développé à Saint-Jérôme. », termine Simon Bouchard, président, Ateliers Jacob.