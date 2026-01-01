Christine Fréchette annonce une baisse d'impôt pour 75 000 PME

À quelques mois des prochaines élections, la première ministre Christine Fréchette annonce une baisse d’impôt d’un point de pourcentage pour 75 000 petites et moyennes entreprises.

Concrètement, cela signifie des économies de près de 630 millions $ sur cinq ans pour les entreprises concernées. «Chaque entrepreneur pourrait ainsi économiser jusqu’à 5000 $ par année», souligne le communiqué du gouvernement.

Mme Fréchette en a fait l’annonce mercredi matin en Beauce en compagnie du ministre des Finances, Eric Girard, du ministre délégué à l’Économie, Daniel Bernard, et du député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

En agissant de la sorte, le gouvernement caquiste se prive toutefois de rentrées d’argent alors que les finances publiques sont plombées par des déficits successifs.

«Cette mesure vise à rendre les PME d’ici encore plus compétitives. La réduction du taux d’imposition leur permettra de dégager des marges de manœuvre additionnelles pour continuer à investir, à innover et à contribuer pleinement à la croissance de l’économie québécoise», soutient le gouvernement.

Rappelons que l’une des premières mesures de Christine Fréchette a été le remboursement, en tout ou en partie, de la «taxe de bienvenue» pour les nouveaux acheteurs.

Dans son dernier budget, Eric Girard a mis de côté 1,3 milliard $ sur cinq ans pour la nouvelle première ministre.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne