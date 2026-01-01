Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

De passage en Beauce

Christine Fréchette annonce une baisse d'impôt pour 75 000 PME

durée 15h00
29 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

À quelques mois des prochaines élections, la première ministre Christine Fréchette annonce une baisse d’impôt d’un point de pourcentage pour 75 000 petites et moyennes entreprises.

Concrètement, cela signifie des économies de près de 630 millions $ sur cinq ans pour les entreprises concernées. «Chaque entrepreneur pourrait ainsi économiser jusqu’à 5000 $ par année», souligne le communiqué du gouvernement.

Mme Fréchette en a fait l’annonce mercredi matin en Beauce en compagnie du ministre des Finances, Eric Girard, du ministre délégué à l’Économie, Daniel Bernard, et du député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

En agissant de la sorte, le gouvernement caquiste se prive toutefois de rentrées d’argent alors que les finances publiques sont plombées par des déficits successifs.

«Cette mesure vise à rendre les PME d’ici encore plus compétitives. La réduction du taux d’imposition leur permettra de dégager des marges de manœuvre additionnelles pour continuer à investir, à innover et à contribuer pleinement à la croissance de l’économie québécoise», soutient le gouvernement.

Rappelons que l’une des premières mesures de Christine Fréchette a été le remboursement, en tout ou en partie, de la «taxe de bienvenue» pour les nouveaux acheteurs.

Dans son dernier budget, Eric Girard a mis de côté 1,3 milliard $ sur cinq ans pour la nouvelle première ministre.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hydro-Québec: le plus gros des syndicats se prépare à la grève

Publié hier à 16h15

Hydro-Québec: le plus gros des syndicats se prépare à la grève

Se disant déçu du peu de progrès dans sa négociation pour renouveler sa convention collective, le plus gros des syndicats chez Hydro-Québec se prépare à la grève. Il s'agit d'une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, qui représente 6200 travailleurs: des employés de métier, comme des électriciens ...

LIRE LA SUITE
Journée des travailleurs décédés ou blessés: les syndicats déplorent les résultats

Publié hier à 12h00

Journée des travailleurs décédés ou blessés: les syndicats déplorent les résultats

Alors que le Québec commémore, ce mardi, les 257 travailleurs décédés en lien avec leur emploi, en 2025, les syndicats estiment que le gouvernement a emprunté une mauvaise voie en matière de prévention. Chaque 28 avril, la Journée internationale de commémoration des travailleurs décédés ou blessés donne l'occasion de regarder le chemin parcouru ...

LIRE LA SUITE
Les fabricants réclament des droits de douane sur les importations de bois

Publié le 27 avril 2026

Les fabricants réclament des droits de douane sur les importations de bois

Les fabricants canadiens de produits en bois se félicitent de l’ouverture d’une enquête commerciale sur les importations de bois, mais soulignent que cette enquête doit être suivie de l’imposition immédiate de droits de douane provisoires sur les produits étrangers entrant dans le pays. Au début du mois, le ministre des Finances, ...

LIRE LA SUITE