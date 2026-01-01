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Fiasco du virage numérique

SAAQclic: Karl Malenfant intente une poursuite pour faire annuler le rapport Gallant

durée 18h00
24 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

 L'ancien patron de la transformation numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Karl Malenfant, se tourne vers les tribunaux pour demander «l'annulation» du rapport de la commission Gallant et ses recommandations sur le fiasco SAAQclic.

M. Malenfant, qui a été aux commandes du développement de la plateforme SAAQclic, a déposé une poursuite de plus de 40 pages en Cour supérieure dans laquelle il «met en cause des erreurs déterminantes ayant vicié tant le déroulement des travaux de la commission que les conclusions du rapport».

Il allègue également que «plusieurs conclusions factuelles retenues au rapport reposent sur des inférences déraisonnables».

La requête vise le juge Denis Gallant et la commission d'enquête qu'il a menée sur les ratés de la modernisation informatique de la SAAQ. La poursuite a été déposée au tribunal à Montréal, un mois après le dépôt du rapport de la commission.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

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