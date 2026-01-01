Des entreprises se démarquent à la 25e édition de MercadOr Laurentides

Laurentides International a dévoilé les entreprises exportatrices de la région qui se sont démarquées à l’international lors de la 25ᵉ édition des MercadOr Laurentides.

Tenu en après-midi, le gala des MercadOr Laurentides s’inscrivait dans une journée entièrement consacrée à l’exportation, amorcée avec le Sommet régional sur la diversification de marchés. Alors que le Sommet a permis aux entreprises de réfléchir aux stratégies à adopter dans un contexte économique incertain, les MercadOr ont mis en lumière celles qui passent déjà à l’action.

Une démonstration concrète de la diversification en action

Lors de cette édition, plusieurs entreprises ont été reconnues pour leurs efforts exceptionnels à l’international :

Waybo (Mirabel) – Prix MercadOr dans la catégorie Nouvel exportateur, pour sa percée remarquable sur les marchés étrangers.

Palmex International (Saint-Sauveur) et Shockform (Boisbriand) – Distinguées dans la catégorie Diversification de marchés, pour leur capacité à élargir leur présence à l’international.

Grillage Bolar (Blainville) – Honorée dans la catégorie Croissance soutenue à l’exportation, pour la solidité et la pérennité de sa progression sur les marchés étrangers.

Génik (Saint-Jérôme) – Récompensée par la plus haute distinction, le prix Leader à l’exportation, pour son rayonnement international exemplaire.

« Dans le contexte actuel, la diversification des marchés n’est plus une option, c’est une nécessité. Le Sommet nous a permis de réfléchir aux stratégies à adopter, et les entreprises que nous célébrons aujourd’hui en sont la preuve concrète : elles passent à l’action pour réduire leur dépendance et assurer leur croissance à long terme », a déclaré Ariel Retamal, directeur général et commissaire à l’exportation de Laurentides International.

En route vers le Gala des MercadOr Québec

Les entreprises lauréates représenteront fièrement la région lors de la sixième édition du Gala des MercadOr Québec, qui se tiendra le 25 février 2027. Cette finale provinciale est organisée par Commerce International Québec, le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), dont Laurentides International fait partie. Elles seront en compétition avec plus de 80 entreprises québécoises, toutes en lice pour le prestigieux titre d’Exportateur de l’année.