Les prix de l'essence disponibles en temps réel sur Régie Essence Québec

La Régie de l'énergie a mis en ligne une nouvelle page web, mercredi, qui permet de suivre en temps réel le prix de l'essence dans les stations-services du Québec.

Sous forme d'une carte interactive, «Régie Essence Québec» permet de consulter les prix des différents carburants dans chacune des quelque 2200 stations-services.

Les prix sont fournis par les commerçants au fur et à mesure qu'ils évoluent, tel que requis par la loi. Cela garantit une plus grande fiabilité des données, selon la Régie de l'énergie, comparativement à d'autres outils qui suivent l'évolution des prix fournis par les utilisateurs.

La carte permet de filtrer les stations par type de carburant — régulier, super, diesel —, mais pas par prix. Il appartient donc à l'utilisateur de vérifier manuellement chaque station-service qui l'intéresse.

«Vous pouvez télécharger les données et vous amuser à les trier, à les filtrer, à les comparer», souligne néanmoins le responsable des communications de la Régie de l'énergie, Benjamin Bourque.

«Il y a déjà des solutions existantes sur le marché qui vont éventuellement récupérer nos données, ils proposeront cette fonctionnalité (de filtrer par prix), mais nous avons voulu garder ça simple, facile à utiliser et surtout utile.»

Auparavant, la Régie de l'énergie publiait seulement une mise à jour quotidienne du prix de l'essence ordinaire par région sur son site web — une donnée qui demeure disponible.

Mercredi, le prix de l'essence était en moyenne de 1,959 $ le litre à Montréal et de 1,854 $ le litre dans la région de la Capitale-Nationale.

Grâce à la carte et aux données qui peuvent être téléchargées sous forme d'une feuille de calcul Excel, il est possible de constater, mercredi, que les prix les plus élevés pour l'essence ordinaire — au-delà de 2 $ le litre — sont à Fermont et aux Îles-de-la-Madeleine, tandis qu'une seule station-service affiche un prix en-deçà de 1,50 $ le litre au Québec, à Chibougamau.

Un projet de 190 000 $

La mise en place de l'outil découle du projet de loi 69 sur la gouvernance responsable des ressources énergétiques adopté en juin dernier.

«Le gouvernement, à travers ce projet de loi, voulait aller un petit peu plus loin pour que les consommateurs paient le meilleur prix possible, donc a mandaté la Régie pour développer cette plateforme-là de saisie des prix d'un point de vue commerçant et de transmission des prix pour les automobilistes et utilisateurs», explique M. Bourque.

Il parle d'un «tour de force» que la Régie ait réussi en 10 mois à mobiliser l'industrie, à créer la mécanique de saisie des prix et développer la carte interactive.

Les bannières de distribution plus importantes utilisent des «centres de prix» pour envoyer massivement leurs informations, tandis que de plus petits détaillants peuvent les saisir manuellement dans le système mis en place.

Le coût du projet se chiffre à 190 000 $.

Tous les détaillants d'essence ou de diesel ont l'obligation de transmettre leurs prix selon la loi, depuis mercredi.

En cas de différence entre le prix affiché en station et sur le site web, la Régie de l'énergie invite les utilisateurs à signaler l'erreur au commerçant et par l'intermédiaire de la plateforme qui dispose d'un bouton «Signaler une inexactitude» pour chaque station-service.

M. Bourque rappelle que «Régie Essence Québec» est la seule plateforme officielle qui centralise les prix des carburants et qu'il s'agit d'une «première au Canada».

Johanna Pellus, La Presse Canadienne