Les Innus de Pessamit rejettent l'entente de plus de 2,5 G$ avec Hydro et Québec

Les Innus de Pessamit se sont prononcés dimanche, par le biais d'un référendum, et ont rejeté à 63% l’entente conclue avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec, qui aurait pu régler une fois pour toutes les débats juridiques qui durent depuis des années et permettre le développement de projets énergétiques. Au total, 1287 membres de la communauté innue se sont prononcés.

«Les Innus de Pessamit ont parlé. Ils ne donnent pas l'autorisation au Chef René Simon de signer l'Entente, a déclaré après le dépouillement en soirée, et en direct sur les réseaux sociaux, le président du référendum, Alexis Wawanoloath. La démocratie a parlé.»

L’«Entente de nouvelle relation concernant le développement énergétique», aussi appelée Entente Aishkat, prévoyait le versement de plus de 2,535 milliards $ sur 50 ans, ainsi que d’autres sommes, à la communauté de quelque 4000 âmes située à un peu moins de 60 km au sud-ouest de Baie-Comeau sur la Côte-Nord.

Le document de 42 pages prévoyait cependant d'empêcher la communauté de faire appel aux tribunaux pour contester les projets énergétiques à venir et ouvre son territoire aux projets de la société d’État, des éléments qui suscitent la controverse au sein de la communauté.

«Nous prenons acte de la décision des membres de la communauté de Pessamit, a expliqué sur les réseaux sociaux, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière. J’ai convenu avec les élus que nous ferions le point demain.»

«La communauté a parlé», a-t-il ajouté.

«Nous prenons acte du résultat du référendum et respectons la décision démocratique des membres de la communauté de Pessamit, a indiqué par courriel, le porte-parole d'Hydro-Québec, Jonathan Côté. La décision appartient à la communauté et nous respecterons les prochaines étapes qu'elle choisira de suivre.»

— Avec des informations de Pierre Saint-Arnaud.

La Presse Canadienne