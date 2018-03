6e Festival Petits bonheurs de Blainville : les inscriptions ont débuté

Du 29 avril au 5 mai, la Ville de Blainville participera au Festival Petits bonheurs et proposera aux tout-petits de 0 à 6 ans une programmation riche en découvertes culturelles, comprenant des spectacles et des ateliers. Les citoyens peuvent s’inscrire aux activités dès maintenant, en visitant le site Web blainville.ca.

Voici un aperçu de la programmation :

29 avril : Atelier de confection de toutous (à 9 h et à 10 h à l’hôtel de ville)

Les enfants de 3 à 6 ans auront la chance de confectionner un toutou et de repartir avec leur nouvel ami.

29 avril : Spectacle jeune public MAPA (à 11 h au centre communautaire – achat de billets)

Au départ, deux mots si importants pour un enfant : maman, papa. Puis, une agréable contraction des deux : MAPA. Mapa, c’est aussi la mappemonde, celle qui permet de savoir d’où l’on vient, pour savoir où l’on va.

30 avril : Bain libre musical (de 9 h à 11 h au Centre récréoaquatique – gratuit pour les résidents blainvillois, aucune inscription requise, nombre de places limité)

Les tout-petits profiteront d’un bain libre où les flots suivront le rythme musical de la harpiste Annabelle Renzo. Celleci présentera les pièces de son album Doudou sonore, berceuses pour bébés.

1er mai : Spectacle Le Grand Méchant Renard (à 10 h au centre communautaire)

Un renard chétif et peureux cherche à retrouver sa place au sommet de la chaîne alimentaire. Le loup lui suggère que les œufs sont plus faciles à voler que les poules. Le renard vole donc les œufs, les couve, les fait éclore et devient… maman.

1er mai : Atelier sur le conte Gaston, le Roi des « JE VEUX » (à 16 h à la bibliothèque Paul-Mercier)

Les enfants exploreront le monde des émotions grâce au conte. Des éducatrices en petite enfance les sensibiliseront à l’expression saine de la frustration et de la colère.

2 mai : Petits bonheurs de conte (à 9 h, 10 h et 11 h à la bibliothèque Paul-Mercier)

Heure du conte spéciale. Les enfants participeront à la création d’un théâtre interactif avec l’animatrice Mona Gagnon.

3 mai : Atelier de terre cuite parents et enfants (à 9 h 45 et à 11 h au centre communautaire)

Initiation à l’art de la céramique. Les enfants manipuleront avec plaisir une argile molle qui se transformera en petits animaux.

4 mai : Spectacle participatif Fonoformies (à 9 h et à 11 h au centre communautaire)

Guidés par deux musiciens, les enfants entreront dans un univers où la musique mettra en mouvement les lignes, les figures, les matières et les textures, pour le plus grand plaisir de leurs sens.

4 mai : Cinédoudou (à 18 h 30 au centre communautaire)

Les tout-petits découvriront les peuples autochtones avec magie, humour et tendresse grâce à six courts métrages colorés aux techniques d’animation variées. Ils sont invités à y assister en pyjama.

5 mai : Espace créatif : Petits bonheurs (de 10 h à 11 h à la Galerie d’art – gratuit, aucune inscription requise)

Les enfants exprimeront leur créativité en fabriquant des masques d’animaux à l’effigie du Festival Petits bonheurs. La Petite Bretonne offrira une collation amusante aux participants.

5 mai : Spectacle interactif BaraTambours (à 11 h sous le chapiteau devant l’hôtel de ville – gratuit, aucune inscription requise)

Les tout-petits participeront à un spectacle de percussion et de danse africaine hautement festif et interactif, et découvriront la richesse de la culture de l’Afrique de l’Ouest.

Renseignements sur la programmation : 450 434-5275