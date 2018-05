Rachid Badouri animera un événement au profit du Centre de pédiatrie sociale de Laval

Rachid Badouri animera un spectacle au profit du Centre de pédiatrie sociale de Laval le 24 mai prochain. L’événement se déroulera à la salle André-Mathieu dans un programme qui rassemblera de nombreuses personnalités de l’humour.

Le spectacle, une initiative du Dr Éric Lacoste, parodontiste et cofondateur du Centre des spécialistes dentaires et implantologie de Laval, a pour but d’amasser des fonds pour les enfants de la communauté lavalloise, notamment afin de permettre à ceux vivant dans une situation précaire d’avoir accès à des soins médicaux et dentaires qui ne sont souvent pas couverts par la RAMQ, tels que des soins de prévention et de nettoyage.

Les profits financeront également différentes initiatives du Centre de pédiatrie sociale de Laval tout au long de l’année, permettant ainsi d’encadrer et soutenir les enfants dans leur épanouissement, tant au niveau social que médical.

« Au sein de ma pratique, nous avons la chance d’avoir accès à une technologie à la fine pointe qui nous permet de prodiguer des soins de la plus haute qualité à nos patients, mais c’était important pour nous de pouvoir mettre notre expertise à la portée de ceux qui en ont le plus besoin », souligne le D r Lacoste.

« En nous adjoignant au Centre de pédiatrie sociale de Laval, nous pouvons avoir une portée d’autant plus importante dans le développement global des enfants et des adolescents, en combinant les soins dentaires aux soins médicaux, en plus d’offrir de l’aide sociale aux jeunes issus de milieux plus vulnérables. »

Donner au suivant et inspirer les générations futures

Des invités d’honneur sur scène avec Rachid Badouri C’est sous les thèmes de la philanthropie, de l’entrepreneuriat et de l’humour que le spectacle animé par l’humoriste natif de Laval se déroulera.

La première partie prendra la forme d’un séminaire professionnel et rassemblera Nicolas Duvernoy et son épouse Karolyne Auger Duvernoy, de Pur Vodka, Marc-André Bovet, président de Bone Structure et Charles Hudon, joueur des Canadiens de Montréal, qui s’entretiendront sur scène avec Rachid afin de discuter des clés de leur succès. Cette partie sera suivie d’un cocktail dînatoire et, dans un deuxième temps, du spectacle d’humour.

La deuxième partie sera consacrée exclusivement à l’humour avec des numéros humoristiques de Rachid Badouri et de ses humoristes invités dont notamment Patrick Groulx, Martin Vachon, Mehdi Bousaidan et Mélanie Ghanimé.

Des billets sont toujours disponibles pour les deux parties du spectacle, dont les coûts varient selon l’option choisie. Plus de détails concernant l’achat de billets se trouvent à ce lien.

À propos du Centre de pédiatrie sociale Laval

Le Centre de pédiatrie sociale Laval, certifié par la Fondation du D r Julien, est un organisme à but non lucratif qui offre des activités et dispense des soins aux enfants de son milieu. Le Centre de pédiatrie sociale Laval contribue au développement global des enfants et des adolescents qui présentent des problèmes de développement, de socialisation ou de santé en milieu défavorisé. Il fait également la promotion des intérêts et du droit des enfants et de leur famille.

À propos du Dr Éric Lacoste

Parodontiste de profession et cofondateur du Centre des spécialistes dentaires et implantologie de Laval, le D r Lacoste redonne depuis plusieurs années à la communauté de Laval, à travers plusieurs initiatives qui se concrétisent par de généreux cadeaux de Noël, des dons et des soins dentaires aux jeunes de familles plus démunies. C’est en étant témoin de l’impact que ceux-ci avaient sur le bien-être de ces jeunes patients et de la reconnaissance de leur famille que l’idée lui est venue de s’allier au Centre de pédiatrie sociale de Laval en créant un spectacle-bénéfice en leur nom, permettant ainsi d’étendre la portée de leurs actions.