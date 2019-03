Ex-Aequo présente son spectacle Piano quatre mains à l’amusement ostentatoire

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de présenter, dans le cadre de la série Les Matinées muffins au son, le concert Piano quatre mains à l’amusement ostentatoire du duo Ex-Aequo, le dimanche 17 mars 2019, à 11 h, à la Maison Lachaîne.

Prenez 4 mains, 1 piano, la folie de la jeunesse, une bonne dose d’humour, beaucoup d’énergie et un zeste de malice : vous obtiendrez un duo virtuose et sympathique. Mêlant musique et pitreries, ce duo n’a pas fini de vous étonner. Dans un répertoire classique, Laurence Lambert-Chan et Romain Pollet proposent un spectacle accessible à tous, d’où vous sortirez sourire aux lèvres et musique en tête.

Amis et partenaires sur scène depuis 5 ans, c’est lors de leur maîtrise en musique qu’ils se sont rencontrés totalement par hasard et pour votre plus grand bonheur. Présentant un répertoire varié, le duo n’oublie jamais de faire rire son public et de le conquérir à coup sûr.

Tous les spectacles de la série Les Matinées muffins au son ont lieu à 11 h, à la Maison Lachaîne située au 37, rue Blainville Ouest. Muffins et café sont servis gratuitement à compter de 10 h 30.

Il est possible de se procurer des billets au coût de 20 $ au www.odyscene.com, par téléphone au 450 434-4006, ou à la porte, le matin même du spectacle s’il n’est pas complet (argent comptant seulement).