Programmation de la Fête nationale du Québec 2019 à Ste-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse, en collaboration avec la Société nationale des Québécoises et des Québécois des Laurentides, est fière d’offrir une multitude d’activités pour souligner la Fête nationale du Québec le 24 juin prochain, sous le thème Un monde de traditions.

« La participation de la population aux festivités du 24 juin fait partie intégrante des traditions à Sainte-Thérèse! C’est un moment privilégié qui nous rassemble, année après année, autour notamment d’un grand spectacle et d’un magnifique feu d’artifice. Cette année, nous recevons le talentueux Ludovick Bourgeois qui a su trouver l’équilibre entre la tradition du groupe Les BB et sa propre voie musicale. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

PROGRAMMATION

Rues Blainville Ouest et Turgeon

Dès 14 h, le public est invité sur la rue Blainville Ouest, entre les rues Saint-Louis et de l’Église, et sur la rue Turgeon, entre les rues Blainville Ouest et Roux, qui seront fermées à la circulation pour faire place aux terrasses et à des activités familiales en continu jusqu’à 20 h : Jeux gonflables, escalade, carrousel, minigolf, roulotte de jeux vidéo, maquillage, sculpteurs de ballons et bien plus encore!

Sur la scène de la rue Blainville Ouest Voisine de la Place du Village

Les Explorateurs | 15 h

Les « Explos » sont de joyeux lurons musiciens qui explorent et revisitent les différentes chansons québécoises des années 60 à aujourd'hui. Leur but? Faire découvrir la musique québécoise aux plus jeunes et faire revivre de belles émotions aux plus vieux. Dans une ambiance festive, ils feront chanter et danser toutes les familles!

Chandail de loup | 17 h

S’inspirant du patrimoine traditionnel québécois, Chandail de Loup entame la turlutte des classes populaires d’aujourd’hui. Des chansons urbaines se prenant pour du terroir et l’histoire se prenant pour du moderne, le duo exprime dans la bonne humeur la réalité des honnêtes gens dont il faudrait soulager les épaules d’un peu de « soupe au poids ».

Stefie Shock | 18 h 45

Auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste, réalisateur et DJ québécois, Stefie Shock se démarque sur scène avec des concerts énergiques et festifs qui ont été chaudement accueillis des centaines de fois, partout au Québec!

Sur la grande scène Stationnement de l’hôtel de ville

Brimbelle | 16 h 30

Les jeunes familles seront charmées par le spectacle Brimbelle, De la ferme au marché dont les chansons entraînantes leur permettront de découvrir comment les délicieux produits du terroir se rendent jusqu’au marché. Tout en s’amusant, les enfants en apprennent davantage sur les fruits et légumes cultivés, les bébés animaux, son chien Willi et plus encore. Un rendez-vous éducatif et divertissant avec Brimbelle et la mascotte Foin-Foin le fermier!

Ludovick Bourgeois | 20 h

Un spectacle ayant conquis le cœur de milliers de Québécois lors de plus d'une centaine de spectacles à travers la province!

Juste après le spectacle, la foule est invitée à se déplacer vers le stationnement du Collège Lionel-Groulx, là où sera déployé le traditionnel et incontournable feu d’artifice de la Fête nationale, à 22 h.

Programmation estivale 2018

La programmation détaillée de la Fête nationale du Québec, de même que celle des spectacles estivaux est disponible au www.sainte-therese.ca. Un dépliant détachable se trouve également en pages centrales de l’édition juin-juillet du Magazine Citoyen.