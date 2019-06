Nouvelles escapades vers Lanaudière à découvrir au départ de Montréal

Après une première saison hivernale fructueuse, la coopérative Bonjour Nature récidive cet été, avec une offre bonifiée d’escapades au départ garanti quotidiennement de Montréal. Explorer Lanaudière sans voiture n’aura jamais été aussi facile et économique, il suffit de consulter le site bonjournature.ca pour choisir et réserver son excursion guidée. Une formule clés en main abordable et diversifiée.

Pour cette deuxième saison d’opération, il est possible de choisir parmi 12 différentes excursions, allant de l’escapade familiale, à la randonnée pédestre, l’aventure amérindienne, le spa nordique et plusieurs autres. Le choix des activités est vaste, à partir de 85 $ par personne incluant le transport, le guide et les taxes. Les départs sont garantis, quotidiennement en haute saison, avec plusieurs points de départ à Montréal et Mascouche.

Pour vous donner un aperçu des différentes escapades, l’excursion du mercredi vous mènera au Parc national du Mont-Tremblant dans le secteur La Pimbina. Vous aurez un accès immédiat au sentier de randonnée l’Envol, vous offrant une vue incroyable sur le secteur, et pourrez choisir entre 4 heures de canot/kayak sur le lac Provost ou 4 heures de vélo jusqu’à la chute aux Rats.

L’excursion « Aventure amérindienne » est l’initiation parfaite à la culture traditionnelle autochtone. Au menu : visite du site Amishk Aventures, rando d’une heure avec observation des castors et interprétation des plantes médicinales, atelier d’artisanat, lunch complet avec pain banique et sortie en canot sur le lac.

Pour ceux qui souhaitent découvrir les produits forestiers, l’excursion, « Marcheur des Bois » vous amène à travers une journée guidée d’interprétation et d’initiation à la cueillette en forêt avec un guide forestier pour qui la flore boréale n’a plus de secrets!

Pour connaître l’heure et les points de départ ainsi que l’offre complète de Bonjour Nature, consultez le bonjournature.ca