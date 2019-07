L’œuvre de Charles Aznavour sera en vedette au parc Fontainebleau de Blainville

L’œuvre de Charles Aznavour sera en vedette dans un spectacle réunissant sur scène six musiciens et un chanteur, dans le cadre des Jeudis Show. Les plus belles chansons de cette icône de la chanson française seront présentées sous le chapiteau le jeudi 1er août dès 19 h 30, au parc de Fontainebleau, à Blainville. Le spectacle aura lieu beau temps, mauvais temps.

L’univers de Charles Aznavour réunit le chanteur Guy Lamarche et ses musiciens. Ensemble, ils se sont donné comme mission de rendre l’univers « aznavourien » accessible à un vaste public de tout âge. La qualité des arrangements, le jeu exceptionnel des instrumentistes et surtout, la richesse de la voix du chanteur font de cette formation, unique en son genre au Québec, un excellent choix pour les amateurs de Charles Aznavour.

Les Jeudis Show sont une série de spectacles musicaux de styles variés (pop, folk, rock, etc.) offerts gratuitement dans les parcs de Blainville.

Autres spectacles des Jeudis Show à ne pas manquer

• Mélissa Bédard (8 août, au parc Marc-Aurèle-Fortin)

• Jonas Tomalty (15 août, au Parc équestre)

Pour découvrir la programmation culturelle estivale complète à Blainville, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.