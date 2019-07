À Sainte-Thérèse, la poésie prend l’air!

Les mardis 6 et 13 août, à 19 h 30, le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse présente deux soirées de poésie dans le cadre des Soirées au sentier de poésie.

Celles-ci sont gratuites et ont lieu en plein air au Sentier de poésie, voisin de la bibliothèque (située au 150, boulevard du Séminaire). Apportez votre chaise!

Mardi 6 août : Une voix pour les poètes

Interprète de la chanson francophone, Madeleine Royer, c’est une voix qui nous porte au cœur des mots avec force, chaleur et simplicité dans l’univers respectif des poètes et des auteurs de la francophonie qui ont questionné et questionnent toujours le grand sens de la vie, de l’humain; un univers où les mots touchent et deviennent porteurs de vie.

Mardi 13 août : Il était une fois... Félix!

Avec toute la poésie tirée de son expérience avec le groupe Bori et accompagné par deux musiciens accomplis Mario Légaré et Jean-François Groulx, Stéphan Côté offrira un spectacle à la fois conte, tour de chant, poésie et hommage, rempli d’émotions et d’humour. Il était une fois... Félix! vous surprendra d’humanité!

En cas de pluie, les événements se tiendront à la bibliothèque. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la culture et des loisirs au 450 434-1440, poste 2301 ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.