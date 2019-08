Rendez-vous du Village : Rick Pagano en spectacle le 10 août

Le samedi 10 août à 20 h, le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse est fier de présenter Rick Pagano, dans le cadre de la série de spectacles gratuits des Rendez-vous du Village. La prestation aura lieu sur la rue Blainville Ouest.

Participant acclamé par le public de La voix en 2019, Rick Pagano est une bête de scène. Chanteur principal du groupe Final State, largement entendu dans les radios du Québec, il compte plus de 250 concerts à son actif.

En première partie : Les Blouses

Dès 19 h 30, Les Blouses, cinq cuisinières de la musique qui se plaisent à mélanger les saveurs musicales, seront en première partie. Elles vous feront redécouvrir des grands classiques sous un angle épicé. Leurs voix exquises forment un mélange qui rend chaque note plus savoureuse, et leurs adaptations musicales seront du bonbon pour vos oreilles. Audacieuses et passionnées, Les Blouses vous offriront une expérience hors du commun qui vous surprendra autant que Ricardo devant son coq au vin.

Dès 17 h, les soirs de spectacle, la rue Blainville Ouest sera animée et fermée à la circulation. Le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse invite les citoyens à profiter des terrasses à leur disposition.

Tous les spectacles des Rendez-vous du Village ont lieu sur la rue Blainville Ouest, entre les rues de l’Église et Saint-Louis. Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la culture et des loisirs au 450 434-1440, poste 2301, ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.