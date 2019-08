Exposition professionnelle au Collège Lionel-Groulx

La Ville de Sainte-Thérèse présente, en collaboration avec le Collège Lionel-Groulx, l’exposition Dérapage exact de l'incertain de l’artiste professionnel Louis Bouvier. Celle-ci se tiendra du 29 août au 14 septembre à l’Espace de création et d’exposition du département d’Arts visuels du collège.

Participez à l’inauguration officielle de l’exposition le jeudi 29 août, de 17 h à 19 h. L’exposition sera accessible gratuitement à toute la population du mercredi au vendredi, de 12 h à 20 h et le samedi de 12 h à 17 h.

Dérapage exact de l'incertain

Par des propositions visuelles déroutantes qui mettent en relation, par exemple, des vestiges antiques et des formes contemporaines, l’artiste nous fait réfléchir sur le passé et le présent, ainsi que sur les traces de notre culture. Le visiteur est plongé dans un univers où des artéfacts historiques sont métissés à des objets et des images de notre époque. L’exposition est riche, éclatée et multidisciplinaire, mélangeant des œuvres aux murs, des objets installés et des sculptures qui nous proposent une expérience fascinante et actuelle.

L’artiste, Louis Bouvier

À la suite de ses études en Arts visuels et médiatiques (maîtrise et baccalauréat de l’Université du Québec à Montréal), Louis Bouvier poursuit ses réflexions et ses explorations lors de résidences d’artistes tant au Québec qu’à l’étranger. Récipiendaire d’une bourse de recherche du Conseil des arts du Canada en 2018, son travail est exposé dans de nombreuses galeries et centres d’artistes.

Visite commentée par l’artiste

Le samedi 7 septembre à 13 h, toutes et tous ont le privilège de prendre part à une visite de l’exposition commentée par Louis Bouvier; une rencontre intime où il vous entrainera dans son univers éclaté. Découvrir une exposition guidé par son créateur, n’est-ce pas inspirant?

Conférence de l’artiste

Le mercredi 11 septembre à 13 h, assistez à une conférence offerte par l’artiste et apprenez-en davantage sur sa démarche artistique. Rendez-vous à la salle de conférence qui se situe à côté de l’Espace de création et d’exposition.

« Nul besoin de nous déplacer dans de grandes métropoles pour accéder à une exposition artistique de calibre international. L’œuvre d’un artiste professionnel épatant à quelques minutes de chez nous ici à Sainte-Thérèse, c’est une invitation qui ne se refuse pas! », souligne Madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Pour en apprendre davantage sur Louis Bouvier, visitez l'adresse www.louisbouvier.com.