Jonas Tomalty en formule intime le 15 août pour clore les Jeudis Show

C’est le chanteur Jonas Tomalty qui foulera la scène des Jeudis Show, le jeudi 15 août, pour le dernier rendez-vous de la saison 2019. Offert sous le chapiteau dès 19 h 30, le spectacle se déroulera au Parc équestre, beau temps, mauvais temps.

Pour l’occasion, Jonas Tomalty offrira une performance en formule intime et acoustique. Une chance unique d'entendre les plus grands succès du rockeur ainsi que ceux de sa formation Jonas & The Massive Attraction! Dans une ambiance chaleureuse, il interprétera les chansons marquantes de sa carrière telles que Respire, Edge of Seventeen, Bows & Arrows, Show Me, Jamais trop tard ou All in for you. Jonas partagera également ses inspirations musicales, passant de Pearl Jam à Francis Cabrel jusqu'à Bob Marley.