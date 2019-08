L’Oktoberfest de Repentigny battra son plein en septembre

Du 6 au 8 septembre prochains, l’Oktoberfest de Repentigny battra son plein, au parc de l’Île-Lebel de Repentigny. Véritable célébration des microbrasseries québécoises aux allures de fête foraine, l’édition 2019 comporte aussi une programmation musicale qui saura faire grouiller les foules.

Sur place, les « oktoberfestifs » pourront voir les spectacles d’Alaclair Ensemble, Québec Redneck Bluegrass Project, O.G.B et plusieurs autres. Pour clore le week-end en beauté, dimanche à 14 h 30, Qualité Motel offrira un petit voyage au pays de la nostalgie et du rire avec nos hits préférés remixés. Parce que passer des Backstreet Boys à Luc De Larochellière... Oui, oui, ça se peut!

De plus, ateliers, dégustations de plus de 400 bières, manèges, jeux d’adresse et de société, camions de cuisine de rue, produits gourmands, activités pour les enfants et tout le tralala attendent les festivaliers. Les billets sont en vente ici.

Vendredi 6 septembre



17 h et 19 h 30 : O.G.B – SCÈNE LOTO-QUÉBEC

21 h Alaclair Ensemble – SCÈNE REPENTIGNY CHEVROLET

Samedi 7 septembre



13 h et 17 h : Danny Rebel & the KGB - SCÈNE LOTO-QUÉBEC

15 h et 19 h 30 : Fria Moeras - SCÈNE LOTO-QUÉBEC

21 h : Québec Redneck Bluegrass Project - SCÈNE REPENTIGNY CHEVROLET

Dimanche 8 septembre



11 h 45 et 13 h : Wookies of the Year - SCÈNE LOTO-QUÉBEC

14 h 30 : Qualité Motel- SCÈNE LOTO-QUÉBEC



Pour plus de détails sur les spectacles d'humour, rendez-vous ici.

Qu'est-ce qu'on boit cette année?



Fidèle à ses habitudes, l’Okto propose un éventail de 90 exposants dont 40 microbrasseries des quatre coins du Québec pour un total de plus de 400 bières. Notons la participation nouvelle de Vagabond, Overhop Brewing, Camp de Base - Brasserie éducative, et 11 comptés, Tré Carré microbrasserie, Brasserie Générale, Brasseurs du Monde, Microbrasserie du Lièvre, Boldwin et Boréale. Sans oublier la réputée Distillerie Caledonia qui fait son entrée au festival cette année avec leur gin Barr Hill Gin. Fait artisanalement avec amour dans le verdoyant comté de Caledonia au Vermont, à quelque 200 kilomètres au sud-ouest de Montréal, le Barr Hill Gin est le produit chouchou de plusieurs experts. Figurant parmi les gins les plus dispendieux sur les tablettes de la SAQ, le produit sera offert en dégustation. Cidreries et autres distillateurs québécois de toute sortes seront aussi au rendez-vous.

Des ateliers sur la bière pour se coucher moins niaiseux!



Nouveauté cette année, les ateliers et conférences de la scène interactive gourmande sont imaginés par Goûtez Lanaudière. On y retrouvera les deux chefs de la région, Benjamin Alarie de Tout Simplement B et Dominique Gagnon de DG, qui proposeront des recettes interactives « 100 % locales » aux saveurs des produits lanaudois. Trucs, astuces, conseils et recettes aux saveurs du coin tout en mettant de l’avant les bonnes pratiques écoresponsables, voilà le cocktail que nous réserve ces deux chefs pour toute la fin de semaine. il y aura une dégustation gratuite à la fin de la démonstration.



De plus, ne manquez pas le kiosque Moût international. Meilleur ami des microbrasseries et du brasseur maison, le grossiste distributeur d’équipements et de matières premières de brassage, proposera chaque jour des démonstrations sur comment faire votre propre bière, de la préparation du moût à la fermentation jusqu'à l’embouteillage. Bienvenue dans l’univers du brassage maison!

Oktogames, t'es pas « game »!



Alliant l’aspect physique et le côté ludique, les Oktogames sont de retour avec trois compétitions féroces (et amicales), des adversaires acharnés (et sympathiques) et des prix d’une valeur inestimable (et invisible) : la victoire et la fierté! Que ce soit par le maintien de la chope, le souque à la corde ou la course en sac de malt, tous les festivaliers, petits ou grands, sont attendus pour la plus grande et la plus amusante compétition brassicole de la région !

Comment se rendre?



Le transport en commun sera gratuit pour tous les détenteurs d’un billet acheté en prévente. Ceux-ci pourront utiliser gratuitement le réseau EXO durant toute la durée du festival, soit du 6 au 8 septembre 2019. Il suffit d’imprimer votre billet ou le montrer sur votre téléphone au chauffeur d’autobus.

Informations



Dates : 6 au 8 septembre 2019

Horaire :

Vendredi : 15 h à 23 h

Samedi : 11 h à 23 h

Dimanche : 11 h à 18 h

Lieu : Parc de l’Île-Lebel, Repentigny

Prévente



Tarifs réduits en ligne jusqu’au 29 août (+ ou - 40 % de rabais)

Le Passeport 3 jours revient presque au prix d’une journée

* Nouveauté * Billet VIP avec accès loge VIP, 5 consommations, grignotines et toilette privée

Gratuit pour les 17 ans et moins

Rendez-vous ici pour tous les détails sur les billets.