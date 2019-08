Cinéma sous les étoiles à Sainte-Thérèse

Le mardi 27 août, au coucher du soleil, le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse présentera une soirée de cinéma extérieur dans le cadre des Soirées au sentier de poésie.

Celle-ci est gratuite et a lieu en plein air au Sentier de poésie, voisin de la bibliothèque (située au 150, boulevard du Séminaire). Apportez votre chaise!

Ensemble, de Jean-Nicolas Orhon

À l’automne 2017, l’Orchestre métropolitain de Montréal entame sa première tournée internationale dans les plus prestigieuses salles d’Europe. Cette série de concerts se veut le couronnement et le paroxysme de la relation riche qui unit les musiciens et leur chef, Yannick Nézet-Séguin. Sur quatre saisons, la caméra suit la préparation de cette aventure internationale et s’immisce délicatement dans le quotidien de l’orchestre.

Ensemble dévoile le rôle précieux du mæstro, révèle la fébrilité des coulisses, s’invite dans l’intimité des musiciens et pose un regard inédit et délicat sur ceux dont la vie sublime l’amour de la musique.

En cas de pluie, les projections se tiendront à la bibliothèque. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la culture et des loisirs au 450 434-1440, poste 2301 ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.