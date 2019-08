21e édition de la Fête de la musique de Tremblant

Angèle Dubeau, fondatrice et directrice artistique de la Fête de la musique de Tremblant, qui dévoilait sa programmation, le mercredi 14 août, convie les festivaliers à cet événement musical incontournable, présenté par Québecor, qui aura lieu lors du long week-end de la fête du Travail, du 30 août au 2 septembre 2019.

« Ce rendez-vous annuel fait partie de nos vies depuis plus de 20 ans et j'ai encore beaucoup de musiques à partager avec vous. Nos plus grands musiciens et chanteurs viendront le cœur à la fête pour ce long week-end dans le décor majestueux de Tremblant. Je vous promets de belles rencontres et de l'émotion à l'état pur », a dit Angèle Dubeau.

C'est au cœur du village piétonnier de Tremblant qu'auront lieu plus d'une trentaine de concerts gratuits offerts par de grands artistes canadiens. L'un des faits saillants de chaque édition de la Fête de la musique de Tremblant est, sans contredit, le concert Angèle Dubeau & Friends. Entourée des musiciennes de son orchestre La Pietà, la violoniste a invité cette année le légendaire Jean-Pierre Ferland pour une soirée de musique, de mots, de poésie et d'amour, qui promet d'être grandiose! De plus, Angèle Dubeau présentera en primeur quelques pièces de son prochain album qui paraitra en octobre.



Un captivant voyage autour du monde



L'évènement phare du samedi soir est le concert de Boogát, musicien canado-mexicain qui mélange brillamment les musiques latines telles que la cumbia, la salsa, le reggaeton et le hip-hop. En après-midi, pour ceux qui préfèrent danser le merengue, l'excellent accordéoniste Joaquin Diaz est un incontournable. La chanteuse d'origine mexicaine Mamselle Ruiz offrira quant à elle un concert enlevant qui puise dans les musiques jazz, latino-américaine et québécoise.



Il se pourra aussi possible de voir et d'entendre l'artiste aux racines iraniennes, Sina Bathaie, un virtuose du santour, la formation Oktopus et son klezmer québécois classico-balkanique, les polyphonies vocales du Trio Malka, dont les voix s'entremêlent sur des musiques des trois Amériques et de la Géorgie, ainsi que Lamia Yared et ses musiques des traditions moyen-orientales et ottomanes. Il y a également le groupe Nomad'Stones avec ses guitares du désert africain qui se fusionnent avec le funk, l'électro et le chant oriental en plus de l'ensemble de taiko Arashi Daiko, qui propage les sons de cette fascinante musique percussive d'origine japonaise.



Musique classique, jazz et piano public

L'honneur d'ouvrir les festivités revient cette année à Colin Hunter qui proposera des classiques de Frank Sinatra, Dean Martin et Tony Bennett au Casino Mont-Tremblant et au clarinettiste et humoriste Christopher Hall accompagné du Quatuor Comique qui, à la Première Scène Mont-Tremblant, offre un concert où se marient excellence musicale et taquineries.



En musique classique, les spectateurs ont droit à une programmation qui compte sur la présence du grand claveciniste Luc Beauséjour, dans un récital ayant pour thème les oiseaux, de l'ensemble Sonate 1704, formé de spécialistes chevronnés de la musique baroque française, et du chanteur charismatique Steeve Michaud, une étoile montante de la scène lyrique canadienne.



Seront aussi présentes les Bluebell Sisters, constituées des pétillantes sœurs Betts, accompagnées à la batterie par leur frère, qui offrent un savant mélange de rhythm & blues et rockabilly ainsi que l'ensemble a cappella Jazz Affair avec ses voix uniques et harmonies colorées.



Encore une fois cette année, le Piano public Québecor offre une aire de détente musicale gratuite permettant aux festivaliers de laisser libre cours à leur créativité. De plus, le Piano public Québecor présente ses traditionnels rendez-vous musicaux qui sont animés cette année par la très talentueuse Ingrid St-Pierre. C'est l'occasion de vivre des moments privilégiés avec cette artiste dans un cadre intime et chaleureux.



Des activités pour la famille



La Place de la famille Ville de Mont-Tremblant est de retour avec une programmation dynamique, interactive et amusante qui inclue une performance musclée des Athlètes de la flûte à bec, les quatre mécanos du saxophone Sax-O-Matic et Fanfaronetta, une fanfare de six cuistots irrésistibles. De plus, il y a une installation qui permettra aux enfants et parents de jouer à la nouvelle application ludo-éducative Mazaam.



Les festivaliers ont également le privilège de pouvoir visionner en plein air, sur un grand écran installé à la Place de la famille Ville de Mont-Tremblant, le nouveau documentaire Angèle en quatre temps, qui raconte la vie et le parcours de la carrière d'Angèle Dubeau.



Retrouvez la programmation complète au www.fetedelamusiquetremblant.com.



À propos de la Fête de la musique de Tremblant



Fondée en 1995 et mise sur pied par la violoniste Angèle Dubeau, la Fête de la musique de Tremblant se présente aujourd'hui comme un rendez-vous annuel incontournable lors de la fin de semaine de la fête du Travail. Ayant lieu au centre de villégiature Tremblant, au pied de la montagne, cette grande fête populaire propose, aux plus petits comme aux plus grands, plus de 30 concerts gratuits.



Dans l'objectif de prôner la diversité musicale et de la rendre accessible à tous, Angèle Dubeau présente chaque année une programmation variée et fait appel à des artistes canadiens. Cet événement puise sa force dans sa capacité de fonctionner de manière autonome depuis ses débuts, grâce à ses commanditaires et ses partenaires.



Tremblant : emmène-moi au sommet



Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature quatre saisons grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre et la renommée de ses évènements d'envergure – dont IRONMAN Mont-Tremblant, le 24h de Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant – lui ont valu d'être sélectionnée « parmi les 25 meilleurs villages de ski au monde » par National Geographic en 2017, en plus d'avoir été voté village de ski #1 dans l'Est de l'Amérique du Nord à 19 reprises par les lecteurs de SKI Magazine. En famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille les villégiateurs grâce à des vols directs à partir de Toronto avec Porter Airlines, 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.