Des cours gratuits pendant toute une semaine à Laval et à Saint-Jérôme!

Les Ateliers Créaction ouvrent ses portes du 2 au 8 septembre, à Laval et à Saint-Jérôme, afin d'offrir la possibilité aux jeunes de 7 à 13 ans et aux adultes de participer gratuitement à un cours de dessin et peinture et ainsi découvrir leur talent.

Tout est fourni. Lors de ces portes ouvertes, il y aura :

Apprentissage de techniques en peinture et dessin;

Visite de l’école et explication de toutes nos activités;

Café et jus gratuit;

De super promotions toute la journée.

Inscription en ligne

Pour s'inscrire, il suffit d'aller à l'adresse http://www.lesatelierscreaction.com/portes-ouvertes-a-laval-st-jerome/. Vous voulez faire de la peinture ou du dessin… Vous avez trouvé le bon endroit!

Chez Les Ateliers Créaction, les centres créatifs offrent une gamme de cours pour artistes débutants ou avancés à des prix très compétitifs ainsi qu’une multitude d‘activités créatives pour tous les âges.

L'école a développé une expertise qui fait de nous en endroit fiable pour suivre des cours en peinture et dessin et participer à des événements créatifs de tout genre. Celle-ci offre un environnement propice à l’apprentissage qui est accueillant et reposant et met à la disposition de ses élèves du matériel tel que chevalets et tables de travail.

Des centaines de personnes ont déjà bénéficié des cours dans nos écoles et ont pu améliorer leurs techniques en peinture acrylique et à l’huile ainsi que le dessin sous la supervision de nos professeurs d’arts qualifiés. Joignez-vous à eux et venez découvrir par vous-mêmes comment la créativité peut transformer votre vie.