Cirkana ouvre ses auditions aux jeunes circassiens pour sa troupe de cirque

C’est avec grand enthousiasme que Cirkana, Volet cirque de la SODAM, lance un appel aux passionnés de cirque de la région âgés de 12 ans et plus pour participer à ses auditions qui se tiendront devant jury, le 16 septembre sur rendez-vous.

C’est l’occasion d’être sélectionnés pour faire partie de la troupe de cirque Cirkana, un projet qui offre une expérience enrichissante et unique aux jeunes circassiens en leur permettant de faire partie d’un collectif de cirque semi-professionnel.

Faire partie de la troupe



Pour faire partie de la troupe, les jeunes doivent d’abord s’inscrire aux auditions, où ils seront appelés à présenter un numéro mettant en scène leur savoir-faire. Les jeunes artistes seront libres d’accompagner leur performance d’une trame musicale et présenter un numéro de la discipline de leur choix. Le jury évaluera également leur force physique, leur souplesse, leur capacité à évoluer en groupe et leur soif d’engagement dans ce projet qui requiert un investissement personnel important. Le processus d’audition permettra à la troupe de combler les postes présentement vacants au sein du groupe.



Profils recherchés



Il n’est pas nécessaire d’être typiquement un artiste de cirque pour répondre au profil recherché, mais bien être un jeune passionné par les arts du cirque désirant se développer dans ce domaine. Les jeunes peuvent venir de différents milieux comme la gymnastique, le cheerleading, la danse, le tumbling, etc. La personne intéressée doit avoir une bonne base dans son domaine et pourra se développer sans difficulté dans les autres disciplines au courant de l’année.

L’objectif de la troupe



Créée sur mesure pour répondre aux besoins des jeunes de la relève en art du cirque, la troupe fournit à ses membres des espaces d’expérimentations artistiques et techniques durant son cursus. Les jeunes ont la chance d’être encadrés par des professionnels qualifiés issus du milieu du cirque qui, par leur expérience sauront les guider à tous les niveaux. Différents workshops viendront également ponctuer leur parcours au sein de l’école de cirque Cirkana. Le but étant de leur permettre de s’épanouir pleinement en tant qu’artiste et athlète. Pour y arriver, les membres de la troupe doivent s’engager à s’entraîner ensemble 4 heures par semaine, soit les lundis et les jeudis soirs, en plus de suivre un cours « de spécialité » (jonglerie, aérien ou acrobatie) au sein de l’école de cirque Cirkana.



Inscription obligatoire aux auditions



Les jeunes souhaitant faire partie de la troupe peuvent s’inscrire dès maintenant aux auditions qui se tiendront le 16 septembre 2019 en soirée à l’école des Hauts-Bois. Il est important de s’inscrire afin d’obtenir l’heure de son audition. Pour ce faire, veuillez écrire à l’adresse [email protected], en prenant soin de mentionner votre nom, votre discipline et ce qui vous pousse à vouloir rejoindre la troupe Cirkana.