La troupe de l'école du Théâtre de la Petite Comédie présentera « La cantatrice chauve »

Dans le cadre du 15e anniversaire de l'école du Théâtre de la Petite Comédie, sa troupe annonce qu'elle présentera La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, le samedi 28 septembre 2019 à 19 h, à la salle Desjardins du Centre d'art de la petite église.

La cantatrice chauve est de retour sur scène

Après le succès obtenu le 22 juin dernier, la troupe du Théâtre de la Petite Comédie récidive et présentera pour une dernière fois cette pièce. Spectateurs et critiques ont souligné la performance des comédiens dans cet univers burlesque. Si vous l'aviez manqué en juin, ne tardez pas à réserver votre soirée.

« J'invite tous les amoureux du théâtre et les curieux à découvrir le travail de la troupe du TPC. En plus de passer un excellent moment, vous contribuerez à aider un organisme à but non lucratif qui a à cœur l'épanouissement, par le jeu et le théâtre, des petits et grands qui fréquentent son école », tenait à mentionner Sylvain Emond, co-fondateur de la troupe.