Les auditions pour « Casse-Noisette » de Ballet Ouest sont de retour à Saint-Jérôme

« Suite au succès phénoménal du projet en 2018, au Théâtre Gilles-Vigneault, c’est un plaisir pour mon équipe et moi-même de renouveler notre partenariat avec le Conservatoire des arts de la scène des Laurentides, afin de faire rayonner les talents de la région à nouveau, en décembre 2019! », a mentionné Claude Caron, Directeur artistique et chorégraphe chez Ballet Ouest Montréal.

Pour une deuxième année consécutive, le Conservatoire des arts de la scène des Laurentides est fier de présenter Casse-Noisette de Ballet Ouest, au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme. Une production d’envergure de ce classique du temps des Fêtes dans la région, dont les représentations à guichets fermés ont ébloui petits et grands, en décembre 2018.

Pour l’occasion, des auditions seront tenues par Claude Caron et l’équipe de Ballet Ouest. Elles seront ouvertes à tous les artistes amateurs locaux voulant tenter leur chance, le 14 septembre prochain à partir de 9h, au Théâtre Gilles-Vigneault. Plusieurs rôles de figuration et de danse pour enfants, adolescents et adultes restent à combler. Avant de se présenter, l’inscription préalable est obligatoire, via le site Web du Conservatoire (www.leconservatoiredesarts.com/cassenoisette). L’occasion parfaite pour les jeunes artistes laurentiens de s’épanouir et avoir la chance de se produire sur une scène d’envergure, tout en prenant part à un spectacle de haut calibre.

Cette démarche s’inscrit dans la vision à long terme des partenaires mentionnés ci-haut : celui de faire rayonner les arts en région.