L’appel de dossiers de Culture Laurentides (CL) est en cours pour la 30e édition des Grands Prix de la culture des Laurentides qui aura lieu le 7 novembre prochain à la Maison de la culture Claude-Henri-Grignon de Saint-Jérôme.

Fidèle à son cycle de quatre ans en ce qui concerne les disciplines mises en valeur, ce sont l'histoire et le patrimoine qui seront célébrés cette année.

Cet événement a pour objectif de souligner les réalisations exemplaires des individus et des organismes dans le domaine du patrimoine et de l'histoire. Ce faisant, Culture Laurentides souhaite sensibiliser les citoyens et les organismes à l'importance du patrimoine et développer la fierté d'appartenir à une histoire commune.

Les personnes intéressées peuvent soumettre un dossier jusqu'au 19 septembre 2019 à 17 h.

Pour soumettre une candidature ou en proposer une, il suffit d'aller sur le site de Culture Laurentides, section événement, et de suivre les instructions. Les formulaires de dépôt de candidature sont disponibles sur le site.

Le ou les projets présenté(s) peuvent avoir été réalisés au cours des quatre dernières années. Il est possible de soumettre une candidature pour quelqu’un d’autre.

Les prix remis par Culture Laurentides et ses partenaires sont :

- Prix Jeune relève (bourse de 750 $) : ce prix est attribué à un jeune de 35 ans ou moins qui contribue professionnellement à la promotion, à la préservation ou à la diffusion du patrimoine et de l’histoire des Laurentides;

- Prix Excellence (bourse de 1500 $) : ce prix est accordé à un professionnel du milieu culturel ayant réalisé un projet remarquable sur l’histoire et le patrimoine de la région;

- Prix Passion (bourse de 750 $) : ce prix souligne l’engagement d’un individu dans le milieu culturel et récompense sa contribution bénévole ou extra professionnelle à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire des Laurentides;

- Prix Ambassadeur (bourse de 750$) Ce prix est remis à un organisme dans le domaine du patrimoine et de l’histoire qui se distingue par sa participation au rayonnement du patrimoine et de l’histoire des Laurentides.

- Prix Municipalité (œuvre d’une valeur de 750$) Ce prix est attribué à une municipalité ou une MRC ayant réalisé un projet marquant dans le domaine du patrimoine et de l’histoire des Laurentides qui a eu des retombées significatives dans la communauté.

- Prix Art-Affaires (œuvre d’une valeur de 750$) Ce prix est accordé à une personne du milieu des affaires, une entreprise ou un regroupement d’entreprises qui s’est démarquée par son implication, son appui ou son mécénat dans le milieu du patrimoine et de l’histoire de la région. Les entreprises culturelles ne sont pas admissibles.

- Prix Art-Éducation (œuvre d’une valeur de 750 $) : ce prix est remis à une institution d’enseignement des Laurentides pour la qualité et l’excellence des actions, des approches et expériences novatrices ayant mené à la réalisation d’un projet pédagogique sur le patrimoine et l’histoire des Laurentides.

Les Grand Prix de la Culture des Laurentides

Avec ses Grands Prix de la culture des Laurentides, Culture Laurentides poursuit sa mission entamée depuis 40 ans pour reconnaître et valoriser le travail des artistes, des organismes, des entreprises et des intervenants culturels de notre région. Depuis la première édition des Grands Prix, c’est plus de 200 récipiendaires qui ont été honorés.