Tous les p’tits biscuits blainvillois sont invités à « La fête surprise d’Ari Cui Cui! »

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à assister au spectacle La fête surprise d’Ari Cui Cui qui sera présenté le dimanche 22 septembre, à 11 h, au centre communautaire de la Ville de Blainville.

Ari Cui Cui prépare un pique-nique fantastique pour tous les p’tits biscuits du quartier. Pour l’occasion, elle cuisine un bon goûter gourmand avec les ingrédients de son « frigo à gogo » ainsi que de son « jardin rigolo » et prépare une tombola des plus mémorables! Mais, ce qu’Ari Cui Cui ignore, c’est que son ami le boulanger Joyeux compte la surprendre pour... son anniversaire!

Les billets sont en vente auprès d’Odyscène (450 434-4006 ou odyscene.com) au coût de 12 $. À noter que les places restantes seront vendues, au centre communautaire, le jour du spectacle.

À propos des spectacles familiaux Partenaires de longue date, Odyscène et la Ville de Blainville proposent des spectacles familiaux conçus pour les enfants de 1 à 12 ans. Tous les goûts seront comblés : marionnettes, cirque, chanson, théâtre, danse et bien plus.

Autres spectacles familiaux à ne pas manquer au centre communautaire :

• La petite sorcière gentille (20 octobre)

• Bonne nuit (1er décembre)

• Fredo – Un Noël fou fou fou (15 décembre)

• Opéra-bonbon (19 janvier)

• Octave chez les gitans (16 février)

• Tommelise (29 mars)

• Ma petite boule d’amour (26 avril)

Pour découvrir la programmation complète des spectacles familiaux, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.