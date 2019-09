Bois-de-Filion: au programme des Journées de la culture, la célébration du 70e anniversaire de la Ville!

Les Journées de la culture à Bois-des-Filion se dérouleront les 27, 28 et 29 septembre. Au programme cette année : une soirée d’humour, une exposition de peinture, un spectacle pour enfants, plusieurs ateliers artistiques et une exposition de photographies et souvenirs d’époque pour les célébrations du 70e anniversaire de la Ville.

« L’année 2019 marque le 70e anniversaire de la création de Bois-des-Filion et c’est l’occasion de célébrer la créativité sous toutes ses formes, dans le cadre des Journées de la culture », a affirmé Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filion.

Vernissage de Annette Desmarais

Vendredi 27 septembre de 19 h à 21 h – Maison Limoges-Perron

L’artiste-peintre Annette Desmarais accueille le public à son vernissage, dont les toiles seront exposées durant toute la fin de semaine des Journées de la culture.

Mordus d’humour

Samedi 28 septembre dès 19 h 30 – Chalet des citoyens

Le samedi, une soirée d’humour sera prévue mettant en vedette Julien Corriveau, Daphné Létourneau, Brian Piton et Arnaud Soly! En première partie, Jean-Charles Léger, jeune citoyen de Bois-des-Filion, ouvrira la soirée accompagné de son ukulélé.

Exposition du 70e anniversaire

Dimanche 29 septembre de 15 h à 19 h – Chalet des citoyens

À l'occasion de son 70e anniversaire, la Ville de Bois-des-Filion présente une exposition composée de photographies et artéfacts rappelant l'histoire de la communauté filionoise. C'est l'occasion de découvrir l’évolution de la Ville depuis le siècle dernier, à travers ses visages, ses paysages et ses bâtiments.