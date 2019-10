Le club photo de Blainville revient pour son exposition annuelle

Plusieurs membres du Club photo Blainville présentent le fruit de leur travail à l’occasion de la dixième exposition annuelle de l’association, qui se déroule jusqu’au 27 octobre au centre d’exposition.

Les visiteurs pourront découvrir le talent des 23 photographes, dont 18 blainvillois, grâce aux 45 œuvres exposées portant sur des thèmes aussi variés que les paysages, les portraits et le monde animalier.

De l'or au bronze

Cette année, la conférencière et historienne de l’art Sylvie Coutu ainsi que le photographe Pierre Giard composaient le jury chargé de sélectionner les gagnants parmi toutes les œuvres exposées.

Prix Or : On se fait sécher, photographie de Guy Plante

Prix Argent : Ciel d’été, photographie de Karine Desmarais

Prix Bronze : Vestrahom, photographie de Claude-André Fortin

Les mentions d’honneur ont été attribuées à Marie-France Falardeau pour Nocte Virdi et à Luc Pouliot pour La belle et la bête. La Ville de Blainville a décerné son prix B.R.A.V.O. au Blainvillois Eric Perreault, pour sa photographie Saint-Dizier, et fera l’acquisition de celle-ci pour sa Collection permanente d’œuvres d’art et des métiers d’art.

Les membres de l’association prenant part à l’exposition sont : Marc Archambault, Guy Chénier, Peter Cully, Claude Desjardins, Karine Desmarais, Régis Deroux, Marie-France Falardeau, Claude-André Fortin, Michelle Hardy, Stéphane Labelle, Isabelle Lafleur, Janie Lamoureux, Patricia Lanctot, Eric Perreault, Réjean Piché, Guy Plante, Luc Pouliot, Marlène Rodgers, Stéfan Saint-Pierre, Sithra St-Hilaire, Mathieu Tremblay, Sylvie Villemaire et Lorraine White.

Pour en savoir plus sur le Club photo Blainville ou sur l'événement, consulter ce lien. Le centre d'exposition (entrée libre) est ouvert du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h et le samedi et le dimanche, de 10 h à 16 h. Le centre est situé au 1000, chemin du Plan-Bouchard.