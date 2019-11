La "Veillée trad" est de retour à Saint-Colomban le 23 novembre

Les citoyens pourront une nouvelle fois giguer le 23 novembre prochain au Centre récréatif de Saint-Colomban à l’occasion de la 2e édition de la "Veillée trad". Danse et conte seront à l’honneur de cette veillée d’antan à l’image de la légendaire émission télévisée La Soirée canadienne.

Au menu : danses traditionnelles avec un calleur, prestations de danses folkloriques, mini- cours de danse, contes et traditions du folklore québécois avec une tisseuse de ceintures fléchées. Pour plus de plaisir, il est conseillé de se déguiser et de sortir chemise à carreaux et chapeau de castor.

Contes, musique et danse

Dès 19 h, "La légende de Rose Latulippe" sera contée par Marie-Josée Croteau. Cette légende québécoise et acadienne qui se déroule au XVIIIe siècle raconte l'histoire d’une jeune fille frivole qui aimait beaucoup danser.

Ensuite, de 19 h 30 à 23 h, musique et danse seront au programme avec le calleur de sets carrés Michel Payer, le groupe de musique L’Homme à deux femmes et le groupe Les Danseux qui offriront des démonstrations et un cours " 101 " de danses traditionnelles.

L’entrée sera gratuite pour tous!