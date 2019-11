Au centre d’art Diane-Dufresne, "Repentigny s’expose"

Le Centre d’art Diane-Dufresne présente, du 3 décembre au 12 janvier 2020, l’exposition collective "Repentigny s’expose" qui réunit les œuvres de 10 artistes en arts visuels et en métiers d’art professionnels.

Ces artistes donnent un aperçu de leur parcours et de leurs productions respectives. « C’est pour nous un immense honneur et un privilège d’accueillir des artistes d’expérience, de chez nous, au Centre d’art Diane-Dufresne. Il s’agit d’une occasion unique de leur rendre hommage pour leur contribution au rayonnement des arts et de la culture dans notre milieu, voire au-delà », souligne la mairesse, Chantal Deschamps.

Créer de la beauté

Dans le cadre de la programmation des fêtes du 350 e de fondation de la Ville de Repentigny, le

Centre d’art Diane-Dufresne a invité des artistes en arts visuels et des artisans en métiers d’art professionnels né(e)s, résidant(e)s ou ayant résidé(e)s à Repentigny. La commissaire Fabienne Carbonneau nous révèle que chaque artiste « s’exprime au travers des œuvres uniques qui sont présentées pour l’occasion.

Certains s’inspirent de recherches aux archives de la Ville, de photographies anciennes et récentes, du patrimoine bâti et des familles phares qui l’habitent, de notre majestueux fleuve et de sa faune, tandis que d'autres s'imprègnent tout simplement de cet environnement propice à la création ».

Rencontre d’artistes, de 14 h à 15 h

Découvrez les œuvres et discutez avec les artistes de l’exposition Repentigny s’expose :

Dimanche 8 décembre : Jean-Pierre Gauvreau

Dimanche 15 décembre : Alexandra Bastien

Dimanche 22 décembre : Victoria Cananova

Dimanche 29 décembre : Ani Müller

Dimanche 5 janvier : Caroline Bouchard

Dimanches créatifs

Cette série d’activités, uniquement les dimanches de 10h à 14h, permet aux familles de s’initier aux arts visuels. Chaque atelier de création est précédé d’une courte visite animée de l’exposition en cours.

Pour tous (60 Minutes)

5 $ / enfant. Inscription requise.

Pop ta Ville!

15 et 22 décembre 2019

Collage

De la piscine municipale remplie de barbe à papa aux trottoirs-trampolines, il s'agit là de réinventer la ville. Le but est de s'inspirer de l’œuvre de Denis Laramée présentée dans l’exposition collective "Repentigny s’expose".

Hors-série: Parcours de jeux animé

29 décembre 2019, 10 h à 10 h 45. Une manière de découvrir l’exposition "Repentigny s’expose" en compagnie de l’équipe d’animation. Découvertes et surprises sur place. Gratuit. Inscription requise.