À la recherche du Choeur des jeunes du Québec 2020

Le Chœur des jeunes du Québec recrute actuellement des choristes talentueux âgés entre 18 et 25 ans pour participer à sa première édition, qui aura lieu du 29 mai au 7 juin 2020 à Montréal. Afin d’atteindre un plus grand nombre de candidats, la date limite de dépôt de candidature, initialement prévue le 15 novembre est repoussée au 15 décembre prochain.

L’Alliance chorale du Québec travaille fort depuis maintenant plusieurs mois afin de mettre sur pied le projet inédit du Chœur des jeunes du Québec et ainsi soutenir la communauté musicale de la province et donner un souffle nouveau à la relève du chant choral.

L'occasion de perfectionner les pratiques de jeunes choristes

La raison d’être de ce projet est de rassembler les meilleurs jeunes choristes de la province et de leur permettre de parfaire leur pratique et leur art auprès de sommités internationales du monde choral. Pour cette première édition, les jeunes talents sélectionnés sur audition bénéficieront d’une semaine de formation de haut niveau à Montréal. Cette semaine sera animée par Nicole Corti, pédagogue et cheffe de renom ayant notamment dirigé les chœurs de Notre-Dame de Paris et offert au célèbre Chœur Britten sa notoriété d’aujourd’hui.

À l’issue de cette semaine d’apprentissage, le Chœur des jeunes du Québec se produira dans le cadre d’une tournée dans les environs de Montréal. Le dépôt des candidatures se réalise en ligne. « Je soutiens vivement la création du Choeur des jeunes du Québec. Nous nous devons tous d’appuyer la relève artistique qui constituera le monde choral de demain et inspirera les générations à venir », a souligné Maestro Kent Nagano, directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal.