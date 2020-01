La Famille Groulx accueille son 11e enfant

C’est via les réseaux sociaux que Tara Lawson et Pascal Groulx ont annoncé la naissance de leur 11e enfant, le 7 janvier dernier. Les parents de la désormais célèbre famille Groulx ont accueilli une petite fille de 8 lbs et 1 once à 17 H 05.

Sous la publication qui en peu de temps a récolté plusieurs milliers de commentaires, dont plusieurs suggestions de prénoms, près de 1000 partages et plus de 12 000 réactions nous pouvions-lire :

Finalement arrivée parmi nous, le 7 janvier 2020, à 17:05, un gros 8lbs et 1 once et 19.5 pouces de long, notre belle petite cocotte😍🥰❤️ Tout le monde se porte bien, ses frères et sœurs ont tous hâte de venir la rencontrer ! Il ne reste qu’à lui trouver un nom!!🤔

Rappelons que le quotidien de la famille de Saint-Lazare est présenté pour une troisième saison sur les ondes de Canal Vie.

Nous souhaitons tout le bonheur du monde à la famille.