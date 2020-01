Nuit de la lecture : Sainte-Thérèse et Saint-Eustache se mettent à la page

- à 19h : l'heure du conte en pyjamas pour les 3 à 7 ans avec Marie-Louise Beaulieu, bibliotechnicienne



- à 20h : Y'a toujours pas de souci! Un récit humoristique avec Michèle Bourgon, auteure.

- 21h : Louis-Maxime Lockwell, conteur



- 22h : Maude Guérin et Christian Vézina, lecture de textes érotiques.

Non loin, à Saint-Eustache, la Nuit de la lecture s'installera à la bibliothèque Guy-Bélisle (située au 12 Chemin de la Grande-Côte). Relèverez-vous le défi ? Le lieu participera pour une première fois à cette Nuit de la lecture.



Au programme : à 18 h 30: une lecture de contes pour les 3 à 7 ans par Isabelle Larouche

à 19 h: une animation théâtrale pour les 6 à 12 ans : "Découvrez le monde magique des dragons Seyrawyn" par Martial Grisé et Maryse Pepin (à la salle polyvalente).

à 20 h: atelier d'écriture de nouvelles, animé et encadré par Isabelle Larouche

21 h: Micro ouvert pour un partage de poésie. Les ordinateurs pourront être utilisés et le prêt en libre-service sera également accessible lors de cet événement. Pour participer à la Nuit de la lecture, vous devez arriver avant 23 h et les enfants doivent quitter au plus tard à 23 h. Pour certaines activités, les inscriptions sont nécessaires. Plus de détails sur le site de la Ville de Saint-Eustache.



Depuis quatre ans, en France, le ministère de la Culture invite les librairies, bibliothèques et lieux culturels à ouvrir leurs portes la nuit tombée pour offrir des animations gratuites sur le livre et la lecture. Le 18 janvier, le Québec se joint à la Nuit de la lecture avec des écrivaines et des écrivains d’ici. Le programme de lectures, riche et diversifié, s’adresse à tous les publics et est disponible sur le site.