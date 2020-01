L’Orchestre de l’Agora, bientôt à Terrebonne

À la suite d’une série de concerts très populaires en novembre dernier, l’Orchestre de l’Agora, sous la direction de Nicolas Ellis, débute l’année 2020 avec un nouveau programme dans le cadre des tournées du Conseil des arts de Montréal en tournée, qui seront jumelés à six autres concerts partout à travers le Québec. L’Orchestre se produira en région pour la première fois dans plusieurs villes, notamment le 26 janvier au Théâtre du Vieux-Terrebonne, à 15 h.

Voici le programme qui sera présenté lors de cette tournée : Bartok : Divertimento pour cordes Sz 113 / Grieg : Suite Holberg pour cordes, op 40 / Tchaïkovsky : Sérénade pour cordes, op 48.

Pour ces concerts, le chef et directeur artistique Nicolas Ellis a choisi des œuvres à la fois folkloriques, rythmées et dansantes. Ces pièces sauront mettre en valeur les chefs de section de l’Orchestre : Chloé Chabanole (violon solo), Julien Patrice (chef d’attaque des seconds violons), Cynthia Blanchon (alto solo), Thomas Beard (violoncelle solo) et Gabrielle Martin (contrebasse solo). Pour cette tournée, l’Orchestre de l’Agora, en format orchestre à cordes, sera composé de quinze musiciens.

Pour réserver ses billets.