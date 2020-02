Monon’c Serge en vedette pour un événement satellite du Big Bang Fest.

L’équipe du festival Big Bang fest est heureuse de collaborer pour une première fois avec Vallée Bleue pour y présenter le spectacle de Mononc’ Serge et son trio de musiciens dans le chalet du centre de ski Vallée Bleue.

Rappelons que le Big Bang Fest est un festival de musique éclaté à Val-David (Val-Morin) au cœur des Laurentides et qui tenait sa deuxième édition au mois d’août 2019.

L’événement, au contenu diversifié : artistes aux multiples styles musicaux, de l’animation pour tous et des kiosques & artisans, a rassemblé plus de 3500 personnes du 9 au 11 août et a connu un succès retentissant.

Dans le but de soutenir la prochaine édition du Big bang Fest et comme l’hiver est long, quoi de mieux que de se lancer dans un événement satellite, avec nul autre que l’étonnant Mononc’ Serge & son trio de musiciens et venir se réchauffer dans ce rustique chalet du centre de ski Vallée Bleue, en attendant la prochaine édition du festival qui se tiendra du 14 au 16 août 2020.

Qui sait, ça pourrait devenir une tradition.

En attendant, attachez vos tuques pour cette soirée éclatée !

Le 27 mars 2020 à 21h (ouverture des portes 20h)