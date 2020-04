Québec recommande d'annuler tous les événements publics d'ici le 31 août

Annulation de tous les festivals et événements publics sportifs et culturels sur le territoire de la province prévus d’ici le 31 août prochain. Voilà ce que demande le gouvernement du Québec dans ce contexte particulier qui nous touche actuellement.

C'est ce qu'ont annoncé conjointement récemment la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy et la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest.

Cette directive est émise considérant l'évolution de la situation de la COVID-19 au Québec et la nécessité de respecter notamment la mesure de distanciation physique de 2 mètres pour une période prolongée. C'est donc dans une perspective de protection de la santé publique qu'il est jugé préférable d'annuler les festivals et autres rassemblements culturels et sportifs, intérieurs et extérieurs, pour la période estivale.

« Nous serons là pour préparer une relance forte afin de faire rayonner le Québec et ses festivités »

Pour pallier l'impact de la pandémie, le gouvernement du Québec prévoit et explore diverses formes d'accompagnement et de soutien aux festivals et aux événements qu'il finance par le biais de ses ministères et de leurs programmes.

« Chaque année, les festivals et événements sont au cœur de l'offre touristique québécoise, particulièrement pendant la saison estivale. Ils ont un extraordinaire pouvoir d'attractivité auprès des visiteurs de toute provenance; ils contribuent à l'économie de toutes nos régions; et ils font partie de notre culture, de notre façon de vivre. Le gouvernement du Québec a dû prendre une décision difficile, mais nécessaire. Nous sommes conscients des impacts que cela représente pour les organisateurs, et nous les remercions de leur contribution à l'effort collectif. Nous serons là pour préparer une relance forte afin de faire rayonner le Québec et ses festivités, aussitôt que possible », précise la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

« Si nous choisissons d'annuler des festivals et des événements qui font battre le cœur du Québec chaque été, c'est dans le seul et unique but de sauver des vies. La distanciation demeure une des meilleures façons d'endiguer la pandémie de COVID-19 et nous voulons à tout prix éviter une deuxième vague de propagation. Il est clair que l'état d'urgence sanitaire a de lourdes répercussions sur tous les artistes, artisans et partenaires culturels, toutefois nous allons travailler ensemble à relancer cette culture québécoise que nous aimons, qui nous fait du bien, qui nous rend fiers et qui est au cœur de notre identité », ajoute la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

« Notre priorité demeure de protéger la santé de la population. Il est devenu évident que les manifestations sportives publiques ne pourront avoir lieu cet été. Je tiens à remercier tous les organisateurs et les bénévoles qui contribuent à faire bouger le Québec et je suis persuadée que vous comprendrez que le contexte actuel justifie une telle décision. Outre ce type d'événements, nous souhaitons que les jeunes puissent retrouver leur sport et leurs activités le plus rapidement possible. Nous allons poursuivre notre travail afin qu'aussitôt que possible, nos jeunes puissent retrouver leurs coéquipiers au soccer, au baseball et dans les autres sport », termine pour sa part la ministre déléguée à l’Education, Isabelle Charest.