Un concert intime du maetro lanaudois Callender pour relancer les activités de la scène

Le directeur général et artistique de l’Ensemble vocal Vox Luminosa, Claudel Callender, se pose en leader pour la relance des activités musicales. Habituellement aux commandes du chœur lanaudois en tant que chef d’orchestre, c’est au piano et à la voix, accompagné de la talentueuse et jeune violoniste, Roxanne Sicard, que l’on pourra l'entendre dans un récital de musiques variées (sacrées, populaires et classiques), le dimanche 13 septembre prochain à 14h à la Chapelle historique de la Réparation, à Pointe-aux-Trembles.

Ce concert, intitulé Un violon, un piano, une voix ! propose un florilège de chansons et de mélodies connues dont L’air sur la corde de sol de Jean-Sébastien Bach, l’Ave Maria de Franz Schubert, la Méditation de l’opéra Thaïs de Jules Massenet, À mon père de Fernand Gignac, des tangos d’Astor Piazzolla, Fly Me to the Moon de Bart Howard, le célèbre Hallelujah de Leonard Cohen ainsi que quelques surprises et pièces inédites.

De 100 à 125 billets, dans les limites des restrictions sanitaires

Pour Claudel Callender, ce concert vient à point nommé pour un public qui a soif de sortir et d’entendre à nouveau de la belle musique : « Il y a plus de huit mois que la pandémie sévit chez nous et ailleurs. Les mesures imposées par la Santé publique, toutes nécessaires et compréhensibles, ont cependant engendré une carence au sein de la population. Les gens ont soif de belle musique, de réconfort et de choses qui font du bien à l’âme et au cœur. Ce concert, on me le demande depuis des mois. La Santé publique nous permet un déconfinement progressif, donc nous répondons à la demande. »

Bien que les rassemblements de 250 personnes soient maintenant permis, les places pour cet événement sont limitées en raison des restrictions sanitaires et de distanciation imposées par la Santé publique. Ainsi, de 100 à 125 billets seulement sont en vente pour ce concert unique. De plus, le port du masque sera obligatoire pour la durée du concert, soit 75 minutes sans entracte.

Claudel Callender et Roxanne Sicard jouent ensemble régulièrement et, plus récemment, le 15 juillet dernier au chapiteau de l’Île-Lebel à Repentigny dans le cadre des concerts estivaux de l’Aramusique. Roxanne Sicard participe régulièrement aux concerts à grand déploiement de l’Ensemble vocal Vox Luminosa.

Les billets pour ce concert, Un violon, un piano, une voix ! sont en vente au 514 642-5391.