La Ville de Sainte-Thérèse remet un montant de 2 250$ pour la réfection d'une maison patrimoniale

La Ville de Sainte-Thérèse a remis à Maude Brunet-Morand et Jean-Philippe Varin, les propriétaires du 21, rue Morris, un montant de 2 250 $ pour la réfection de la brique du parapet de leur demeure patrimoniale construite en 1920.

La subvention tombe juste à point pour souligner les 100 ans de la maison cette année! Ils sont les deuxièmes à se prévaloir du nouveau programme de subvention à la rénovation des bâtiments patrimoniaux.

La partie supérieure de leur maison s’étant dégradée avec les années, ils ont utilisé cette subvention pour effectuer les réparations nécessaires et ainsi rafraîchir l’image de leur résidence. Il est important de mentionner que cette aide financière permet de couvrir une partie de l’excédent des coûts liés aux travaux exécutés sur un bâtiment patrimonial, qui sont plus élevés que ceux de travaux exécutés sur un bâtiment contemporain.

« C’est une fierté de compter de nombreux bâtiments à caractère patrimonial à Sainte-Thérèse. Ceux-ci sont les témoins de notre histoire, il est donc essentiel pour la Ville de contribuer à leur préservation et à la mise en valeur de leur architecture. À l’instar de madame Brunet-Morand et monsieur Varin, j’invite fortement les propriétaires d’édifices patrimoniaux à profiter de cette mesure incitative », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Rappelons qu’en février dernier, la Ville de Sainte-Thérèse avait identifié les bâtiments éligibles et avait lancé ce programme de subvention totalisant 300 000 $, visant la préservation et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux et de leurs caractéristiques d’origine. À ce jour, les propriétaires d’immeubles répondant aux critères peuvent recevoir entre 25 % et 50 % de la valeur des rénovations réalisées, jusqu’à un maximum de 20 000 $, pour la réalisation des travaux visant les murs, les toitures, les portes et fenêtres, et les détails architecturaux et saillies de leur résidence.