Réouverture de la bibliothèque municipale de Sainte-Thérèse 

À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec faite le 2 février, la Ville de Sainte-Thérèse annonce la réouverture de la bibliothèque municipale le mercredi 10 février prochain. Les heures d’ouverture seront de 11 h à 19 h, du lundi au vendredi, et de 11 h à 16 h les samedis et dimanches.

« Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau à la bibliothèque municipale! Et bien que les visites se dérouleront différemment d’avant la pandémie, toute l’équipe s’assurera d’offrir un environnement sécuritaire aux abonnés. De plus,vu sa popularité, nous maintenons le service de prêt sans contact. En effet, depuis sa mise en place, plus de 25 000 prêts ont été effectués! Bravo aux employés pour ce travail colossal qui a mené à une aussi belle réussite », a souligné la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Procédures et consignes

Les usagers pourront circuler dans les rayons pour sélectionner leurs livres, mais ne pourront demeurer sur place. Des postes informatiques donnant accès au catalogue en ligne pourront être utilisés, mais rappelons aussi que ce dernier peut être consulté en tout temps au biblio.sainte-therese.ca. Les abonnés pourront également se procurer ou renouveler leur Carte citoyen. Des salles de bain seront accessibles pendant les heures d’ouverture.

Toutefois, afin de respecter les consignes sanitaires et assurer la sécurité de tous, les mesures suivantes seront mises en place :

• L’accès est réservé aux Thérésiennes et aux Thérésiens détenant une Carte citoyen.

• Un maximum de 2 personnes par bulle familiale peut y accéder en même temps.

• L’accès à des tables de travail et à des ordinateurs est destiné exclusivement aux Thérésiennes et aux Thérésiens, sur réservation.

• Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire en tout temps pour les adultes et les enfants de 10 ans et plus.

• La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée.

• La distanciation physique doit être respectée en tout temps.

• Les usagers doivent respecter le parcours de circulation indiqué sur les lieux.

• Aucun flânage ni rassemblement n’est toléré.

• Aucun breuvage ni nourriture n’est permis.

Prêt sans contact

Le service de prêt sans contact est maintenu et le retour des documents continue de se faire uniquement dans la chute à livres extérieure. Les documents retournés sont conservés en quarantaine avant d’être traités et remis en circulation. Les frais de retard demeurent suspendus jusqu’à nouvel ordre, mais les abonnés sont invités à retourner les documents dont la date d’échéance d’emprunt est à terme.

La situation sera réévaluée en fonction des consignes qui seront émises par les autorités compétentes et des changements pourraient survenir sans préavis.

Rappelons que les citoyennes et les citoyens de Sainte-Thérèse peuvent communiquer avec la Ville par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 434-1440 pour toutes leurs questions ou besoins d’information.