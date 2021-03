Une célébration symphonique pour Béatrice Picard

L'Orchestre symphonique de Laval (OSL) tiendra une célébration symphonique lors d'un concert le 31 mars pour souligner la majeure contribution au secteur des arts et spectacles de la Grande Lavalloise Béatrice Picard.

Cumulant 73 ans de carrière, elle est une figure dominante à la radio, à la télévision, sur la scène, au doublage et au cinéma. À 91 ans, Béatrice Picard a marqué notre histoire culturelle et demeure active et impliquée en siégeant sur les conseils d’administration de l’Union des artistes, de la Compagnie du Théâtre Duceppe et de la Fondation des artistes du Québec.

Béatrice Picard est aussi la directrice artistique du Festival de TROIS, la marraine de la Société littéraire de Laval (SLL), membre de l’Ordre du Canada et récipiendaire du prestigieux titre d’Officière de l’Ordre national du Québec.