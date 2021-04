Blainville-Art dévoile son exposition printanière 

Jusqu’au 2 mai, les membres de l’association Blainville-Art présentent une exposition collective mettant en vedette plus de 50 artistes de l’association. Cette exposition offrira ainsi la chance aux visiteurs de découvrir la production de nombreux artistes talentueux de Blainville et de la région, des œuvres de différents formats et médiums, ainsi que des thèmes variés.

Les membres exposants sont : Gisèle Bédard, France Benoit, Monique Bergeron, Marie-Diane Bessette, Rose-Marie Bilodeau, Anne-Marie Boisvert, Chantal Bossé, Micheline Brodeur, Gina Bruno, Serge Cadorette, Diane Chouinard, Marguerite Cloutier, Richard Côté, Sylvie Courchesne, Linda Croisetière, Nancy Deslongchamps, Louise Dion, Suzanne Dion, Linda Diraddo, Clémentina Dumitrescu, France Dupuis, Josée Fortin, Claire Gauthier, Reine Goodrow, Robert Jones, Diane Lafond, Suzanne Lafrenière, Gérald Lamoureux, France Larouche, Francine Laurin, France Leclerc, Françoise Lemay, Chantal Lemieux, Robert Lespérance, Noëlline Marineau, Christian Martin, Claude Melançon, Sonia Miele, Nicole Ouellet, Sophie Paquette, Thérèse Piet, Frédérique Pilet, Mireille Prince, Carolina Ramos, Pierre Rodrigue, Pascale Rosa, Lyette Roussille, Micheline Sansregret, Giampaolo Sassano, Anne-Marie Saint-Cœur, Louise St-Cyr, Denise Turcotte et Suzie Vézina.