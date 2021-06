Une œuvre d’art collective à Blainville

Du 2 au 13 juin, le centre d’exposition réinvente l’événement Ma première galerie d’art pour offrir aux citoyennes et citoyens une création unique avec Ma première œuvre d’art collective.

Il s’agit de la plus grande œuvre collective jamais présentée au centre d’exposition. Plus de 1000 élèves fréquentant les écoles primaires de l’Envolée, Pierre-Elliott-Trudeau, Plateau Saint-Louis, des Ramilles, des Semailles et l’école secondaire Henri-Dunant ont participé à la création de cette mosaïque géante en réalisant un mandala-collage.

Le projet s’est déroulé en classe, à la manière de l’artiste-collagiste blainvilloise Martine Lamarre. Par la suite, toutes les œuvres ont été regroupées afin de réaliser une gigantesque installation collective au centre d’exposition.

Individuellement, chaque mandala est unique et est ainsi une représentation personnelle de chacun des jeunes artistes participants. Ensemble, les mandalas créent un tout beaucoup plus grand. Chaque mandala, qui est un morceau de l’œuvre collective finale, symbolise, au sein de l’installation, un jeune de la mosaïque communautaire blainvilloise ainsi créée.