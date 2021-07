Un concours d'horticulture pour les résidents de Lorraine

Le concours d’embellissement horticole de la Ville de Lorraine est de retour. Jusqu’au 22 août, les jardiniers amateurs lorrains, sont invités à transmettre leur candidature en envoyant des photos de leurs aménagements de cour avant à [email protected]

En participant à ce concours qui reconnaît les efforts d’embellissement des citoyens, les passionnés d’horticulture courent la chance de remporter un des six chèques-cadeaux d’une valeur de 100 $, échangeables au Centre de jardin Dion, à Sainte-Thérèse.

Les participants peuvent envoyer jusqu’à trois photos de leurs aménagements horticoles, en format JPEG, ainsi que leur nom et leur adresse. Ce faisant, les expéditeurs autorisent la Ville à utiliser leurs photos dans ses diverses communications promotionnelles ainsi qu’à divulguer leur nom et leur adresse. Le tirage des six adresses gagnantes aura lieu le 24 août.