Retour de la Fête des récoltes de la SODAM

La SODAM et son Volet Objectif Écoterritoire annoncent le retour de la Fête des récoltes qui aura lieu le samedi 25 septembre de 10 h à 16 h sur la ferme de l’organisme communautaire 33 hectares où la population est invitée à venir célébrer l’abondance et profiter de produits locaux et d’animations pour toute la famille.

Les marchés publics de la SODAM se terminent à la mi-septembre et la Fête des récoltes permet de prolonger la saison des marchés pour s’approvisionner auprès de producteurs locaux alors que c’est encore la période d’abondance dans les champs. Une occasion parfaite de faire le plein de produits frais de la région et de contribuer à éviter le gaspillage alimentaire.

Un marché et des activités

C’est dans une ambiance festive que vous attendront un marché agroalimentaire comptant une vingtaine d’exposants et des activités de toutes sortes. Cet événement permet d’échanger avec les producteurs régionaux et de s’amuser pour débuter la saison automnale de la meilleure des façons, le tout dans un décor champêtre.

Les visiteurs pourront faire l’autocueillette de fruits et légumes directement sur les terres cultivées par les occupants de 33 hectares. En plus des activités et de l’animation présentée, le patrimoine sera mis en valeur avec une exposition à ciel ouvert sur l’agriculture d’autrefois présentée par la Société d’histoire de Mascouche.